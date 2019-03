ROMA – Anche Stefania Rolla, rappresentante dei Lions alessandrini, sarà questo martedì a Roma in occasione della nomina di Gudrun Yngvadottir (foto), prima presidente donna del Lions Clubs International in 102 anni di storia. Nella Capitale Yngvadottir, scienziato biomedico di origine islandese, illustrerà i progetti lionistici dell’anno in corso.

Stefania Rolla è ambasciatrice delle New Voices, il team voluto proprio dalla nuova presidente per promuovere la

parità di genere, rivolto alla crescita associativa femminile nei Lions Club e alla riduzione del divario fra uomini e donne in posizioni di leadership.

Nel corso della giornata saranno presentate le cinque pubblicazioni “We Serve” dedicate a salute, ambiente, scuola, giovani e comunità, realizzate dal Multidistretto 108 Italia, per far con oscere alla società civile l’impegno dei lions.