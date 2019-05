PROVINCIA – Lunedì prossimo Roberto Marchioni assumerà l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Sarà lui a sostituire Claudio Giacalone. 54 anni, Marchioni è nato a Novara e si è laureato al Politecnico di Torino nel 1991 in ingegneria civile, ha svolto servizio militare come Ufficiale di Complemento del Corpo del Genio Navale della Marina Militare.

Vincitore di concorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994, ha ricoperto funzioni di Comandante Vicario al Comando di Novara dal 1999.

Sposato e padre di due figli di 4 e 7 anni, ha partecipato a missioni di soccorso su tutto il territorio nazionale in occasioni di calamità: i terremoti in Umbria-Marche nel 1997, a Salò nel 2004, in Abruzzo nel 2009, in Emilia nel 2013, ad Amatrice e Centro Italia nel 2016 e 2017, il crollo del Ponte Morandi lo scorso anno e le alluvioni in Piemonte nel 2000 e il Liguria nel 2011.

Ha acquisito numerose specializzazioni tecniche quali Energy Manager, Esperto in Gestione dell’Energia, verificatore sistemi di gestione di sicurezza ed è stato componente in numerose Commissioni di collaudo per forniture ministeriali, nonché in Gruppi di Lavoro per l’esame dei Rapporti di Sicurezza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante.