ALESSANDRIA – Domenica 6 ottobre evento internazionale di musica Gospel al Teatro Ambra di Alessandria. Il coro By Faith di Alessandria, con l’energica direzione di Claudiu Paduraru, accoglierà un’ospite d’eccezione direttamente da Manchester: Audrey Lawrence-Mattis, vocal coach e choir director che vanta collaborazioni e performance con artisti come Leona Lewis, Take That, Lewis Capaldi, Labi Siffre, Errol Brown, Hacienda Classical.

La serata di Gospel Celebration prevede un’offerta minima a partire da 5€.Ingresso alle 20.30, inizio concerto alle 21. Informazioni e prenotazioni: www.gospelalessandria.it, [email protected], Tel: 333 6586933 (Whatsapp) Facebook @CoroByFaith.