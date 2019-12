ALESSANDRIA – Gli ispettori e i militari del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Asti-Alessandria hanno sospeso l’attività di un ristorante dell’Alessandrino gestito da cittadini cinesi. Il controllo, nell’ambito delle operazioni contro il lavoro irregolare e sommerso, ha permesso di scoprire 2 lavoratori in nero, di cui uno privo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le verifiche hanno portato alla luce anche numerosi illeciti amministrativi e penali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. È scattata quindi la maxisanzione per lavoro nero unita a sanzioni amministrative per aver violato l’obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni.

Contemporaneamente sono state avviate le pratiche per il recupero dei contributi e premi assicurativi omessi a favore dei lavoratori occupati senza regolare contratto di lavoro.