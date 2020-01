CASALE – Secondo tradizionale appuntamento con l’Open Day all’Istituto Balbo di Casale Monferrato, in programma questo sabato 11 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. L’obiettivo è far vivere ai futuri iscritti una mattinata da liceale e per consentire a chi lo desidera di frequentare la scuola come nella quotidianità.

Al pomeriggio, invece, la scuola resterà aperta per consentire a genitori che lavorano di domenica e a coloro che non possono usufruire dei trasporti nei giorni festivi di raggiungere l’Istituto e di visitare la struttura con spazi e laboratori dedicati alle Lingue straniere, all’Informatica, alle Scienze Naturali, alla Fisica.

Le attività di orientamento della scuola tuttavia non finiranno l’11 Gennaio, numerose saranno ancora le opportunità: la notte del Liceo Classico il 17 gennaio, la Festa della scienza dal 23 al 26 gennaio, la possibilità di partecipare alle lezioni e ai laboratori durante la settimana, come già fatto da tanti futuri iscritti.

Diverse le novità e le conferme circa gli indirizzi della scuola: la partenza per il secondo anno del Liceo della Comunicazione, nella convinzione che il tema della comunicazione sia trasversale a tutte le discipline scolastiche ed estremamente efficace in chiave educativa, il bilinguismo al Liceo Classico, il Liceo Matematico allo Scientifico, il Liceo Linguistico Quadriennale.

La scuola ribadisce il proprio indirizzo a fare i conti in modo pieno con l’attualità con un biennio potenziato per tutti gli indirizzi con ore di Informatica e Cittadinanza e Costituzione pure all’interno di una visione tradizionale, ma per nulla scontata del rapporto educativo tra alunno e docente.

Centrale è la trasmissione di saperi complessi e di una lettura critica della realtà da parte di docenti in grado di interagire in forma personalizzata con gli studenti durante la lezione e con l’ausilio delle moderne tecnologie.

Di particolare interesse il percorso curricolare che riguarda tutti gli indirizzi per l’orientamento universitario e l’ammissione alle Facoltà a numero programmato con l’inserimento all’interno del quadro orario settimanale di ore di logica e con i corsi pomeridiani di Scienze, Chimica e di Fisica e Matematica.

“Da quest’anno la rete dei trasporti è ottimale, in quanto sono stati anticipati gli arrivi mattutini e posticipati quelli del ritorno delle funzioni strumentali, finalmente in linea con il nostro orario scolastico e consentendo agli alunni di fruire a pieno della nostra offerta formativa”.