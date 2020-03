PIEMONTE – Al personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus sia riconosciuta l’indennità per malattie infettive. Lo ha chiesto la sezione regionale del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, in una lettera indirizzata al Governatore Cirio e all’assessore alla Sanità Icardi.

“Stiamo pagando un prezzo altissimo e la questione economica non è la priorità ma almeno il riconoscimento di questo diritto venga rispettato e garantito”. La richiesta riguarda, in particolare, chi lavora nei reparti che ospitano pazienti covid e in tutte le aree direttamente coinvolte come la Rianimazione, Terapie Intensive e Sub Intensive, Emergenza /Dea, Pronto Soccorso e 118.

“Auspicando che la Regione Piemonte emani tempestivamente linee di indirizzo comuni visto il comportamento difforme e parziale delle aziende e soprattutto investa risorse aggiuntive regionali da destinare ad ogni singola Azienda Sanitaria Regionale per garantire questo diritto, cosi come ha già fatto la Regione Toscana ad esempio” ha concluso Francesco Coppolella, della Segreteria Regionale Nursind.