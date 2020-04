Ci stiamo preparando tutti alla cosiddetta “fase 2”, in cui la speranza è che si torni poco per volta alla normalità, sempre nel rispetto di certe regole sanitarie e con l’attenzione che il problema covid 19 merita. Uscire non vuol dire essere fuori pericolo: ecco perché bisogna comunque avere la massima attenzione, soprattutto nei luoghi di grande affluenza di pubblico.

La BT One Solutions, azienda piemontese leader nel settore della domotica con esperienza decennale nelle automazioni industriali e civili, ha concepito per prima un sistema di controllo automatico della temperatura corporea, a distanza e senza bisogno di un operatore che sia presente: il dispositivo è infatti totalmente autonomo e controllabile da remoto.

A parlarne con un certo orgoglio è il Direttore Commerciale dell’azienda, l’alessandrino Gian Baricchi, il quale, proprio perché vive in uno dei territori maggiormente colpiti sarebbe onorato che anche ad Alessandria e provincia – come in altre zone d’Italia in cui sta riscontrando interesse e successo – lo Smart TC BT (così si chiama) possa essere utilizzato su larga scala.

Ecco come funziona: “È un totem di alluminio, prodotto con tecnologie e materiali di assoluta qualità e concepito interamente in Italia. Rileva la temperatura della persona che sta di fronte grazie a due sensori ad altezze diverse (adatto quindi anche per bambini e persone con ridotte capacità motorie). Una voce guida ricorda di fermarsi ed attendere di l’esito pressoché immediato“. Luce rossa o luce verde: l’utente saprà se potrà proseguire o meno, solo osservando il “semaforo”. Il totem è in grado di effettuare 30 misurazioni in soli 5 secondi!

“Il totem, oltre ad essere studiato per misurazioni di massa, può essere collegato a varchi e tornelli, inibendo automaticamente l’accesso in caso di temperatura fuori dai parametri impostati. Non viene eseguito uno scan facciale, né sono registrati dati sensibili: in pochi secondi ad ogni avventore potrà essere presa la temperatura in modo semplice, contactless, senza l’impiego di ulteriore personale, nel totale rispetto della privacy“.

BT One Solution, specializzata nello sviluppo di soluzioni per migliorare la vita e la sicurezza delle persone ha già in essere partnership importanti, come Confindustria Canavese, Enti Pubblici, Comuni, Asl, Fondazioni, Case di Riposo e di Cura. “Abbiamo richieste dal Lodigiano e dalla Regione Lombardia, dalla Toscana, Emilia-Romagna, Sud Italia e anche dalla Francia; ci piacerebbe pertanto che anche il territorio alessandrino potesse utilizzarlo per controlli discreti, nel rispetto delle libertà personali. Da mandrogno verrò sicuramente incontro agli input della mia terra proponendo questa tecnologia a condizioni interessanti”

Conclude Gian Baricchi: “Da sempre il nostro obiettivo è quello di concepire dispositivi intelligenti, intuitivi ma soprattutto di qualità. Ci differenziamo dal mercato d’importazione per la cura dei nostri prodotti, per la qualità di ogni componente e per una rete di assistenza post vendita molto capillare in tutta Italia in grado di venire incontro ad eventuali esigenze e richieste particolari“.

Il sistema a totem è ideale per centri commerciali, supermercati, uffici pubblici, strutture sanitarie e in generale dove ci sia un via vai importante di persone il cui controllo manuale potrebbe solo allungare le code e creare disagio.

“Consideriamo la prevenzione indispensabile per scongiurare ogni ulteriore contagio: provate a pensare a nuovi focolai in un’azienda o in un ufficio, causerebbero chiusure e ulteriori danni economici”.

Il totem Smart TC BT è considerato un dispositivo per il contenimento del contagio, perciò beneficia del credito d’imposta del 50%, come per tutti i dispositivi sanitari personali e di sicurezza.

Per informazioni si può contattare il Direttore Commerciale

Gian Baricchi

348.2731212 – [email protected]

www.btonesolution.it