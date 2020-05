TORINO – “Grazie al lavoro nella Task Force Fazio di cui fanno parte il Prof Alessandro stecco e il Dottor. Pietro Presti in accordo con il Presidente Cirio e l’Assessore Icardi, sono state recentemente emanate raccomandazioni per eseguire nel contesto dei lavoratori delle Forze dell’Ordine, esclusivamente per studio epidemiologico e controllo di un protocollo clinico-scientifico, test sierologici per accertare l’eventuale positività anticorpale al coronavirus“. Inizia così la lettera di ringraziamento della Federazione Coisp-Mosap per voce di Gian Mario Morello.

“Come da indicazioni scientifiche in caso di positività degli anticorpi più recenti (IGM), potrà essere indicata l’esecuzione di un tampone per ricerca virologica molecolare. Le indicazioni ministeriali e quelle inerenti protocolli epidemiologici di ricerca approvati per eventuali test sierologici, prevederanno che anche ai poliziotti di tutto il Piemonte sia garantita celerità negli accertamenti con tampone per verificare un’eventuale positività Covid-19“, si legge ancora nella nota.

Anche per questo Gian Mario Morello ha voluto ringraziare il Professor Alessandro Stecco e tutta la task force regionale per emergenza Covid-19, presieduta dall ex ministro Ferruccio Fazio, oltre al suo componente Pietro Presti, “e richiama la sensibilità dimostrata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e Assessore Icardi che hanno incaricato il gruppo di esperti di validare delle raccomandazioni anche per le Forze di Polizia, come già fatto per altre categorie di lavoratori“.