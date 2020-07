ALLUVIONI PIOVERA – Scoperta shock quella di un nostro ascoltatore che, durante una passeggiata lungo la ciclovia Veneto si è imbattuto in un paio di bancali di eternit abbandonati. Il ritrovamento è stato fatto questa mattina all’altezza di Isolabella tra i Comuni di Alluvioni Piovera e Isola Sant’Antonio. I bancali erano scoperti alle intemperie e non avevano alcun rivestimento protettivo per evitare l’eventuale contaminazione della zona. Per l’accaduto sono stati avvertiti i Carabinieri di Sale.