ALESSANDRIA – Sono stati 107 i detenuti risultati positivi al Covid-19 nelle 13 carceri del Piemonte. Si tratta di un terzo del dato complessivo nazionale che è di 287 carcerati. Lo ha scritto in una nota Bruno Mellano, garante piemontese dei detenuti. A Torino sono stati riscontrati 78 positivi, a Saluzzo nel Cuneese 25 e altri 4 nella casa circondariale don Soria di Alessandria.

“Nell’ambito della comunità penitenziaria italiana si sono registrate, purtroppo, anche delle morti: sia fra i detenuti (2, escludendo i 13 decessi successivi alle rivolte del 7-8-9 marzo), sia tra gli agenti e gli altri operatori anche sanitari“, scrive Mellano nella sua relazione. “In Piemonte nessun morto per fortuna, fra i detenuti e gli agenti e la gran parte dei casi è stata asintomatica o paucisintomatica. Ma si è dovuta registrare la morte del medico che da anni era attivo nel presidio sanitario dell’Asl Cn2 nel carcere di Alba: Dominique Musafiri (65 anni), medico di famiglia di Bra, morto all’ospedale San Lazzaro di Alba, dove è stato ricoverato per alcuni giorni in quanto colpito da Covid-19“.