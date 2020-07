ALESSANDRIA – È in funzione da oggi, lunedì 27 luglio, il nuovo numero verde gratuito per le prenotazioni di prestazioni sanitarie da eseguire negli ospedali e ambulatori dell’ASL AL. Il numero da comporre, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare, è l’800119511 ed è attivo dalle 8 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, in aggiunta al servizio del call center già esistente. In questo modo, riferisce l’azienda, dovrebbero essere superate le criticità che si sono presentate negli ultimi tempi, quando alle problematiche legate al blocco di attività ordinaria causato dall’emergenza Covid 19, con la conseguente necessità di richiamare tutti i pazienti per riprogrammare le prenotazioni, si sono aggiunti inconvenienti tecnici dovuti all’aumento esponenziale del traffico telefonico, indotto dalla nuova organizzazione, che prevede l’obbligatorietà di prenotare anche i prelievi ematici.

Il numero permette di prenotare prelievi del sangue, esami diagnostici e visite specialistiche negli ospedali di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Tortona, e presso gli ambulatori delle sedi distrettuali presenti sul territorio provinciale.