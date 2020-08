PIEMONTE – Ancora un giorno senza alcun decesso di persone affette da coronavirus in provincia di Alessandria. Oggi, dall’Unità di Crisi è arrivata anche la buona notizia degli zero morti anche in Piemonte. Il totale rimane 4136 deceduti risultati positivi al virus nella nostra regione, 680 nell’alessandrino.

Sul fronte contagi, invece, ce ne sono 31 in più in Piemonte rispetto a venerdì (di cui 25 asintomatici; dei 31: 5 screening, 24 contatti di caso, 2 con indagine in corso; quelli importati sono 1 su 31). Sei in più in provincia di Alessandria. In tutto il Piemonte, invece, sono stati 31.830 i positivi, così suddivisi su base provinciale: 4123 in provincia di Alessandria, 1887 Asti, 1056 Biella, 2954 Cuneo, 2834 Novara, 16.019 Torino, 1388 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 273 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Oggi, inoltre, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.259 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3242 (+6) in provincia di Alessandria, 1583 (+3) Asti, 845 (+0) Biella, 2465 (+2) Cuneo, 2368 (+4) Novara, 13.512 (+13) Torino, 1107 (+1) Vercelli, 964 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 173 (+1) provenienti da altre regioni. Altri 645 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I ricoverati in terapia intensiva restano 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 87(-1rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 700. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034, di cui 284.916 risultati negativi.