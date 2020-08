PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ferragosto è sacro. Come sacre sono le grigliate, i pranzi con parenti o amici, la fetta d’anguria a fine pasto. Ma la ricorrenza che celebriamo da quando siamo nati ha origini antiche e alcune storie interessanti legate anche alla provincia di Alessandria. Questa festa nacque il 18 a.c. Fu Augusto a istituirla e significa appunto “riposo di Augusto” (Feriae Augusti). In quella occasione, allora si festeggiava il primo agosto, venivano organizzate corse di cavalli mentre gli asini erano risparmiati dal lavoro e ornati di fiori e ghirlande. Con l’epoca cristiana la celebrazione viene posticipata al 15 agosto, in concomitanza con l’Assunzione di Maria, la salita al cielo della Madonna che vivrà in cielo con suo figlio Gesù non solo con l’anima ma anche con il corpo.

Nel mese di agosto peraltro, ci sono diversi eventi religiosi che trovano testimonianze nell’Alessandrino. La più ricorrente è quella della Madonna della Neve o Madonna Lacrimosa. In Italia sono 152 i luoghi religiosi che la omaggiano e ben 31 sono in Piemonte. A Novi ce n’è una importante nella chiesa della Collegiata. Lì si trova una statua in legno probabilmente proveniente da un galeone arrivato nel porto di Genova all’inizio del 1600. Attorno alla Madonna Lacrimosa si sviluppano diverse leggende e quella più cara ai novesi riguarda la straordinaria nevicata del 5 agosto. Si racconta che nel periodo della peste la città passò indenne all’epidemia grazie a una inaspettata nevicata che fece precipitare le temperature evitando il contagio. Un fatto che i novesi attribuirono all’arrivo, poco prima, della Madonna. Per questo la Madonna della Neve divenne co-patrona della città, insieme a San Prospero le cui reliquie sono poste all’interno dell’Oratorio della Maddalena di Novi Ligure. Altri riferimenti alla Madonna della Neve li troviamo a Gavi. (Foto tratta dal sito Distrettonovese)