Vaccinazioni covid in provincia: terze dosi a quota 22.2%. Presto riaperture speciali altri centri vaccinali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono 717.761 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’ASL Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 331.225 prime dosi e 299.566 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 84,5% della popolazione vaccinabile assistita da ASL AL e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 76,4 % della popolazione vaccinabile.

Sono state somministrate anche 86.910 terze dosi, pari alla copertura del 22,2% della popolazione vaccinabile. Le dosi di richiamo o aggiuntive vengono somministrate dopo un periodo definito dall’effettuazione della seconda dose (28 giorni per immunodepressi, 5 mesi per tutti gli altri) su convocazione diretta via SMS.

Tornano ad aumentare anche le somministrazioni di prime dosi che si attestano a 400 al giorno dai primi di dicembre.

L’ASL AL comunica di aver anche notevolmente potenziato tutti i centri vaccinali e più che raddoppiato la capacità di effettuare vaccinazioni. “Nel giro di alcuni giorni, tra fine novembre e inizio dicembre la capacità vaccinale è passata dalle 1.600 vaccinazioni medie di fine novembre alle oltre 3.500 (con punte di 4.000) delle prime settimane di dicembre“.

Il potenziamento è ancora in corso e dal 10 dicembre il centro vaccinale della Caserma Valfrè implementerà ulteriormente la propria attività e sarà aperto anche il venerdì. Inoltre, per ottimizzare le somministrazioni delle dosi addizionali e per facilitare l’accesso alla persone più fragili sono previste, nelle prossime settimane, riaperture speciali di alcuni centri vaccinali comunali (Ticineto, Bistagno, Predosa, Rossignano, Quattordio, Cerrina, Morano Po [trasferito da Trino], Basaluzzo, Pontecurone, San Salvatore Monferrato, Cerrina, Felizzano) e dei centri vaccinali Spoke di Arquata Scrivia, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Scrivia.

Da domani, venerdì 10 dicembre, sarà possibile manifestare la preadesione per le vaccinazioni pediatriche, 5-11 anni, sul sito ilpiemontetivaccina.it. Sono circa 23.000 i bambini che appartengono a questa fascia di età. I soggetti fragili con specifiche patologie saranno convocati direttamente e presi in carico da HUB ospedalieri. Per chi invece esprimerà la preadesione tramite il portale regionale, nei giorni successivi riceverà l’SMS di convocazione con giorno, data e ora dell’appuntamento.

Le nuove disposizioni del Governo, che hanno sensibilmente ampliato le platee di questa nuova fase della campagna vaccinale, hanno portato la Regione Piemonte a rivedere le modalità d’accesso alla vaccinazione, superando la modalità di prenotazione per passare alla convocazione diretta con priorità ai cittadini più anziani e fragili. La prenotazioni rimane disponibile nelle farmacie.

Convocazione diretta

Per quando riguarda la terza dose viene avviata la convocazione diretta, dando priorità sugli appuntamenti ai più anziani e ai soggetti fragili.

Maturati i 5 mesi (150 giorni + 48 ore) dal completamento del ciclo vaccinale (con monodose o doppia dose) al cittadino viene inviato un sms con la proposta di data per ricevere la dose di richiamo entro la finestra temporale di validità del proprio green pass.

Un’eventuale modifica della data proposta è possibile tramite ilPiemontetivaccina.it, nella sezione “Modifica il tuo appuntamento” o accedendo nell’area personale, sezioni in cui si può cambiare la data o annullare l’appuntamento. Rimane sempre possibile prenotare autonomamente anche nelle farmacie aderenti (elenco in allegato) o dal proprio medico di famiglia se vaccinatore.

Accessi diretti

Sempre per garantire la somministrazione immediata alle categorie più urgenti, dal 1° dicembre è consentito l’accesso diretto ai centri vaccinali a coloro a cui scade il green pass entro le 72 ore successive e ai soggetti con obbligo vaccinale (personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, personale scolastico docente e non docente, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico).

Per chi ancora non ha effettuato la prenotazione della prima dose, è sempre possibile vaccinarsi con la modalità di accesso diretto presentandosi presso uno dei centri vaccinali della regione Piemonte. I centri vaccinali ASLAL effettuano vaccinazioni in accesso diretto dalle 9:00 e alle 12:00, tutti i giorni di apertura (calendario delle aperture in allegato).

In ASL AL il nuovo sistema a convocazione è ormai a regime e, sulla base delle nuove indicazioni, entro 72 ore dalla maturazione della possibilità di effettuare la terza dose (150 gg dalla seconda + 48 ore) tutti i cittadini della provincia riceveranno SMS di convocazione. Questo nuovo sistema comporta l’assegnazione di un appuntamento simultaneamente a decine di migliaia di persone e , per garantire a tutti un convocazione in tempi brevi, tornerà da questa settimana l’opportunità di essere vaccinati prima, ma in centri vaccinali diversi da quelli di residenza. Ad esempio, cittadini alessandrini o ovadesi potranno essere convocati su Acqui dove attualmente c’è maggiore disponibilità di slot di somministrazione. Questa opzione riguarda solo assistiti che hanno meno di 65 anni e non sono fragili. Per chi avesse problemi a spostarsi rimane sempre possibile modificare l’appuntamento sul portale ilpiemontetivaccina.it dall’area personale o dalla sezione “Modifica il tuo appuntamento”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, scrivere a [email protected] o chiamare il numero verde regionale COVID 800 957795.