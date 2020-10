PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il coordinamento delle Forze di Polizia della provincia di Alessandria ha stabilito una intensificazione dei controlli durante questo fine settimana per far rispettare le misure anti coronavirus stabilite nell’ultimo Dpcm e nell’ultima ordinanza regionale.

L’argomento è stato al centro della riunione tecnica di questo venerdì, organizzata in videoconferenza e presieduta dal Prefetto Iginio Olita, alla presenza del Questore Morelli, del Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Rocco e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza colonnello Pucciarelli.

Alla riunione è intervenuto anche il Presidente del Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile Andrea Morchio, che ha fatto il punto sulle attività poste in essere per fronteggiare in maniera efficace la recrudescenza del virus, specialmente per quanto riguarda la consegna di tamponi rapidi destinati alle residenze socio – assistenziali. A questo proposito, il Prefetto ha riferito circa i contatti intercorsi con l’ASL per favorire l’impiego dei Volontari in appoggio alle strutture del Servizio sanitario.

La situazione generale della provincia verrà nuovamente approfondita in una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà lunedì 26 ottobre, alla quale, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, parteciperanno il Sindaco di Alessandria, il Presidente della Provincia e i responsabili di ASL e Azienda Ospedaliera di Alessandria.