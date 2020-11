ALESSANDRIA – Un altro giorno con numeri incoraggianti sulle persone positive al covid domiciliate nelle città centrozona della provincia. In base al bollettino aggiornato alle 18.30 di lunedì 23 novembre i casi positivi ad Alessandria sono scesi di 15 unità. In calo anche i numeri di Acqui Terme (-9), Novi (-8), Tortona e Ovada (-1). Saldo a ‘0’ per Valenza e Casale.

Alessandria rimane la seconda città capoluogo di provincia per numero di positivi al covid rispetto ai residenti, dietro a Cuneo.