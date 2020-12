PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono tutti in miglioramento i dati sui domiciliati covid in provincia di Alessandria. I centrizona del territorio, aggiornati a ieri, domenica 14 dicembre (sabato e domenica non sono stati comunicati), registrano un calo significativo: -85 ad Alessandria, -21 Valenza, -17 Novi, -14 Casale, -8 Tortona, -6 Acqui, -5 Ovada.

Questo scenario fa retrocedere ulteriormente Alessandria nella graduatoria regionale dei casi covid domiciliati in rapporto alla popolazione. In Piemonte la situazione peggiore si registra a Verbania (0.66%), seguita da Cuneo, Asti e poi Alessandria (0.56%).