ALESSANDRIA – Sta riscuotendo un successo su scala nazionale il concorso “Lo spirito del teatro. Premio Marco Triches”, dedicato dalla Compagnia teatrale Gli Illegali al vigile del fuoco, tra gli attori fondatori della Compagnia, tragicamente deceduto il 5 novembre 2019 durante la tragedia di Quargnento.

Sono tante, diverse tra loro e spesso sorprendenti le immagini finora pervenute, ma c’è ancora tempo fino al 28 febbraio per mettersi in gioco al concorso fotografico che fa sentire più vicini gli amanti del teatro, costretti all’inattività dal Covid, e che permette di riprendere in mano ricordi, dare evidenza a un percorso fatto e riflettere sull’essenza di un’arte multiforme, così vitale e foriera di contatti umani. Infatti come recita il bando: “Questo concorso vuole premiare le fotografie che più riescono a evocare lo spirito del teatro nell’accezione più ampia del termine, con una particolare attenzione allo svelare dei rapporti umani e di amicizia e all’ampio spettro di emozioni che la pratica teatrale riesce a innescare.” E i contatti umani, la cui scarsità ha segnato le nostre vite in questo 2020, sono in effetti una buona chiave interpretativa per un concorso nato per celebrare un’amicizia nata sulle scene.

123 le foto finora pervenute da 50 autori diversi, ben distribuiti tra le varie province d’Italia, da Alessandria a Bari, da Treviso a Salerno. Alla varietà geografica di provenienza e di soggetti e temi proposti, si accompagna la varietà di tecniche fotografiche impiegate, dalla solennità del bianco e nero e del controluce al ritocco pittorico di colori e sfondi, dagli improvvisati, e a volte geniali, scatti amatoriali alle sofisticate foto in movimento realizzate con la tecnica del light painting.

“Questo concorso si sta rivelando – dice Luigi Di Carluccio della Compagnia Gli Illegali – anche per noi della compagnia, che riceviamo e cerchiamo di valutare foto che a volte ci sorprendono, una stimolante occasione di confronto, che ci mantiene vicini e ci fa discutere su come ciascuno di noi intende lo spirito del teatro. Per questo, speriamo di vedere crescere ancora la partecipazione nelle prossime settimane e invitiamo tutti gli appassionati di teatro e fotografia a tirare fuori i propri scatti migliori da computer e telefonini e inviarle all’indirizzo email [email protected], seguendo le semplici istruzioni riportate sul sito www.illegali.it. C’è tempo ancora fino al 28 febbraio”.

Nel bando si riporta inoltre che non c’è alcun costo e prerequisito di partecipazione e che la foto vincitrice riceverà un premio di 300 euro, sarà stampata in formato cartolina in 100 copie e distribuita il giorno dell’inaugurazione in una mostra dedicata che si terrà in maggio ad Alessandria presso il suggestivo chiostro di Santa Maria di Castello. Nella mostra di maggio, che la Compagnia spera di poter realizzare in presenza, troveranno spazio comunque, oltre alla foto vincitrice, tante altre immagini a testimoniare che la bellezza del vero “spirito del teatro” è fatta di coralità e contatto e alberga nei molti che avranno voglia di mettersi in gioco, regalando una parte di sé e della propria creatività agli altri.