Attività di ristorazioni all’aperto: i chiarimenti della Prefettura di Alessandria

ALESSANDRIA – Da lunedì 26 aprile, nelle regioni in zona gialla (tra queste anche il Piemonte), è consentito tornare a consumare seduti ai tavoli di bar e ristoranti, purché all’aperto. La Prefettura di Alessandria, con una nota del 30 aprile, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti inerenti le attività dei pubblici esercizi di ristorazione. Ecco quindi quelle che sono le regole cui, titolari e avventori, dovranno rispettare.

Il consumo al tavolo, rigorosamente all’aperto, è consentito per tutte le tipologie di pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie, etc…) dalle ore 5 del mattino e sino alle 22. Le attività con codice Ateco principale 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) potranno effettuare l’asporto dalle 5.00 alle 18.00 ma proseguire il servizio al tavolo all’esterno dalle 18.00 alle 22.00. Al contrario tutte le attività che hanno codice Ateco principale diverso dal 56.3 possono effettuare l’asporto dalle 5.00 alle 22.00. A oggi, anche in zona gialla, qualsiasi tipo di consumazione all’interno dei locali è vietata, sia al tavolo che al bancone.

All’interno dei locali i clienti possono entrare, nel rispetto sempre della capienza massima e di tutte le disposizioni per la sicurezza – quindi utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale, disinfezione delle mani, ecc – solo per il tempo strettamente necessario e per i seguenti motivi: utilizzare i servizi igienici (ma solo se si è seduti al tavolo per consumare), acquistare cibo e bevande d’asporto (negli orari consentiti in base alla tipologia di attività), pagare il conto dove non è possibile farlo all’esterno, accedere ad eventuali dehors situati in cortili interni. Sono equiparati allo spazio aperto anche quei dehors realizzati con strutture che siano aperte, anche attraverso a pareti rimovibili e/o scorrevoli, almeno su due lati. In caso di pioggia, non è consentito ai clienti terminare la propria consumazione all’interno dei locali.