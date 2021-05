PIEMONTE – Da questo martedì 4 maggio scatta in Piemonte la preadesione alla campagna vaccinale per i cittadini dai 55 ai 59 anni, attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it. Rispetto a quanto comunicato qualche giorno fa, inoltre, le persone dai 50 ai 54 anni potranno cominciare a prenotarsi già dall’11 maggio 2021, e non più dal 17 maggio. Qui trovate maggiori dettagli su come funziona il sito ilpiemontetivaccina.it