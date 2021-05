Cerutti: anche l’ex presidente dell’Inter Pellegrini tra gli imprenditori interessati all’acquisto

CASALE MONFERRATO – Una cordata interessa a rilevare la Cerutti si è svelata. Si tratta di un pool di imprenditori uniti nella newco “Rinascita“: Marco Drago (presidente del cda di DeAgostini), Diana Bracco (presidente e ad del Gruppo Bracco), Ernesto Pellegrini (ex presidente dell’Inter, e fondatore di Pellegrini S.p.A. e della Pellegrini Catering Overseas S.A) e Franco Goglio (ceo della Goglio spa), con il supporto dell’avvocato Paolo Montironi, hanno infatti presentato un’offerta di acquisto per rilevare i rami d’azienda Officine Meccaniche Giovanni Cerutti spa e Cerutti Packaging Equipment spa.

All’investimento, a fianco degli imprenditori, è interessata anche Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell’Economia, attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio delle imprese con marchio storico che versano in difficoltà economico-finanziaria al fine di rilanciarle. Nello specifico, il 3 maggio è stata presentata la prima manifestazione d’interesse integrata poi il 12 maggio dalla comunicazione agli organi della procedura circa gli elementi qualificanti dell’offerta, che include i lavoratori che saranno parte del progetto in una fase inziale di ripartenza industriale.

L’operazione, hanno sottolineato dalla newco Rinascita, “intende rilanciare l’attività del Gruppo Cerutti che, ancorché indebolito dalla crisi che lo ha colpito, rappresenta ancora un patrimonio ed un’eccellenza per l’industria del settore, per il territorio ed il tessuto sociale circostante. L’obiettivo è quello di mantenerne la massima integrità ed autonomia, evitando così che la Cerutti diventi un piccolo reparto all’interno di società di gruppi stranieri”.

“Questa operazione” sottolinea la newco Rinascita “permetterà innanzitutto di completare le commesse che hanno già iniziato il loro ciclo produttivo (o le linee in costruzione) al momento dell’apertura della procedura e non ancora terminate e potrà rilanciare la Cerutti nei suoi business tradizionali, in particolare con una focalizzazione sul mercato delle rotocalco per la stampa di imballaggi, di elementi di sicurezza per banconote, nonché di impianti per il converting”.

L’intenzione della cordata è quella di “corrispondere un prezzo congruo, a beneficio dei creditori, e di assumere nell’ambito del perimetro aziendale un numero di addetti sufficiente ad una operatività piena della ricostituita impresa, integra nel suo core business, con la possibilità di ulteriori crescite occupazionali sulla base del positivo sviluppo del business plan”.

Il futuro management della società, già la prossima settimana, incontrerà i sindacati, la curatela, e le istituzioni locali.