Valenza dichiara guerra alle zanzare: parte progetto mappatura e pulizia tombini

VALENZA – Asghar Talbalaghi, entomologo che da oltre 25 anni si occupa della lotta alle zanzare in Piemonte ha incontrato a Palazzo Pellizzari il sindaco, Maurizio Oddone, e il vice sindaco di Valenza, Luca Rossi, insieme al responsabile dell’Ufficio ambiente del Comune, Maria Elena Bronchi. L’incontro è stato voluto per definire le linee di lotta alla diffusione delle zanzare nella città di Valenza.

Talbalaghi ha evidenziato la necessità di affrontare in modo costante il problema connesso al fastidioso insetto. Per questo verrà effettuata una mappatura del territorio comunale nel suo insieme: permetterà di capire quale sia l’esatta situazione, da dove provengano le zanzare e dove ci siano, eventualmente, dei focolai per mettere in piedi interventi mirati ed immediati. I monitoraggi utilizzeranno punti fissi che rimarranno nel tempo e saranno la base per un archivio biologico dei dati. La mappatura, avviata durante la stagione estiva, consentirà di avere la dimensione esatta del fenomeno della presenza delle zanzare sul territorio comunale ma al tempo stesso verranno effettuati interventi in tempo reale, sia quelli larvicidi programmati, sia per alcuni eventi specifici, sia per l’eliminazione di focolai. Da parte del Comune, intanto, è ormai prossima la pulizia dei tombini, a partire dal centro per poi andare verso le zone periferiche, interventi preparatori dei trattamenti larvicidi. “La nostra ambizione – dice il Sindaco Maurizio Oddone – fermo restando il fatto che la lotta alle zanzare è un passaggio fondamentale per una città accogliente ed attrattiva per chi ci vive, di lavora, chi viene per turismo, è quella di proporre un modello diverso per il progetto regionale di contrasto a questi insidiosi insetti“.