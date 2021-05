PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna un netto miglioramento per i centri zona della provincia di Alessandria nel conto tra nuovi positivi e guariti. Nel bollettino domiciliati Covid-19 si registrano solo due Comuni fermi a zero: si tratta di Valenza e Acqui Terme. Netto miglioramento in tutte le altre grandi città del nostro territorio. Su tutte Alessandria con un netto -11. Segue poi Novi Ligure -8, Ovada -4, Tortona -2 e infine Casale Monferrato -1. Di seguito tutte le tabelle.