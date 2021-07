Regione Piemonte: “da oggi più semplice pulire fiumi e torrenti”

PIEMONTE – “Zero burocrazia e operatività rapida”. La Regione Piemonte ha deciso di snellire l’iter per la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua piemontesi. Prima, ha spiegato l‘assessore regionale alla Difesa del Suolo, Marco Gabusi, erano necessarie una o più gare e lunghi passaggi burocratici tra Regione e Comuni. Ora, invece, è stato definito un sistema per “tagliare i passaggi e favorire gli interventi più urgenti”. La Regione, attraverso i propri tecnici territoriali, e l’Agenzia Interregionale del fiume Po AIPo hanno individuato i tratti in cui è più urgente intervenire e la stima del quantitativo di materiale da asportare.

La Regione ha quindi dato la possibilità di aprire direttamente le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti privati per la redazione e la realizzazione dei progetti di intervento a seguito delle quali saranno rilasciate direttamente le concessioni necessarie per l’esecuzione dei progetti. Le imprese interessate all’asportazione del materiale dovranno semplicemente compilare un modulo di manifestazione di interesse e inoltrarlo alle autorità idrauliche di riferimento, ovvero ai Settori Tecnici Regionali delle diverse province o agli Uffici Operativi di AIPo.

In tutto il Piemonte sono stati individuati 125 tratti di fiume in cui intervenire per un totale di circa 900 mila metri cubi di materiale da asportare: 33 aree di intervento si trovano nell’Alessandrino, 16 nell’Astigiano, 31 nel Cuneese, 5 nel Novarese, 15 nel Torinese, 14 nel Verbano Cusio Ossola e 11 nel Vercellese. “Dopo decenni in cui i Comuni lamentano, giustamente, difficoltà di carattere soprattutto burocratico nella manutenzione dei fiumi – ha sottolineato l’assessore Gabusi – siamo finalmente riusciti a innescare un meccanismo che snellisce l’iter in maniera decisa. Ringrazio i tecnici regionali e di AIPo per la puntualità e la rapidità con cui hanno eseguito la ricognizione insieme ai colleghi dei Comuni su un territorio ampissimo. Un ringraziamento va anche ad ANCE, che ha condiviso con noi le necessità delle imprese, che da tempo invocano modalità più semplici e rapide. Ora è davvero molto più veloce dare il via alle operazioni vitali per il buon mantenimento dei corsi d’acqua, necessario ora quanto mai alla luce dell’emergenza climatica che provoca ingrossamenti repentini di fiumi e torrenti moltiplicando i danni quando questi sono privi di manutenzione”.

Nelle zone individuate i lavori dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’apposita delibera sul Bollettino Ufficiale Regionale. Il bando per le manifestazioni di interesse è aperto da venerdì 30 luglio 2021. Le informazioni sono reperibili sul sito della Regione Piemonte.

(in copertina immagine di repertorio)