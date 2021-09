Il Pensiero Genera Mondi: ad Alessandria un evento tra arte, cultura e musica

ALESSANDRIA – Un appuntamento già annunciato alla fine di giugno e che questa sera si concretizzerà a partire dalle 18, in via Verona 95. Si intitola “Il Pensiero Genera Mondi” l’evento all’Aula Studio Porto Idee e alla Casa di Quartiere organizzato dai ragazzi del progetto “La Repubblica dei Volontari”. Prevista la partecipazione del collettivo musicale Onze Raizes, le ballerine del Gamaluchi Project e gli artisti di Al51.

“Sarà una serata di scoperta, un viaggio tra diverse forme d’arte e di cultura che permetteranno di scoprire che un mondo diverso è possibile, anzi, infiniti mondi sono possibili, basta solo pensarli. Ci sarà uno spazio riservato anche a nuove forme d’arte come quella digitale, i tatuaggi e grazie al contributo di Fondazione Social e Associazione Cultura e Sviluppo anche la realizzazione di un murales. Pensare è la prima cosa da fare per realizzare il migliore dei mondi possibili” hanno detto gli organizzatori.

“Siamo abituati a vedere, e soprattutto a vivere, la realtà come qualcosa di immutabile, frutto di millenni di evoluzione umana e perciò inevitabile. I mali e le emergenze che ogni giorno colpiscono il nostro pianeta sembrano situazioni inesorabili, e pensare a un sistema diverso una folle utopia. Ci hanno insegnato a vivere così, a pensare che una goccia in un mare non può fare molto. Non solo ci è stato insegnato, ma, diciamoci la verità, a noi va benissimo così. Pensare di cambiare le cose è difficile, è stancante, frustrante: molto più semplice pensare che così va il mondo e che noi non possiamo farci molto. Ma questo è un bias della nostra mente e del nostro modo di vivere”.

“Guardandoci indietro e cercando di allargare l’obiettivo diventa palese che il mondo sia in costante mutamento, e che proprio noi, che viviamo il qui e ora, siamo i principali artefici di questo divenire. Cento anni fa la maggior parte delle attività che svolgiamo oggi erano completamente impensabili. Dalle cure mediche, al confort di avere un bagno in casa, dal diritto di voto al modo di vivere la socialità. Tutto cambia, e cambia perchè c’è qualcuno che a quel cambiamento, a quella trasformazione, a quell’utopia, ci pensa, ci crede e agisce. Avvicinando la lente ai giorni nostri abbiamo visto il mondo mutare a velocità luce negli ultimi due anni con la crisi pandemica che ha portato con sè quella economica, sociale e democratica”.

“L’emergenza climatica poi completa il quadro e ci obbliga, pena l’estinzione, a immaginare cambiamenti ancora più drastici rispetto al nostro modo di vivere. Insomma, è uno dei peggiori momenti storici in cui essere giovane, se non Il peggiore, l’unico problema è: da dove partire per accendere la scintilla del cambiamento e risolvere i dubbi che non ci fanno dormire?Per noi la risposta è una sola: Il pensiero. E non lo diciamo così tanto per dire. Da novembre 2020, in piena pandemia, abbiamo iniziato a frequentare il percorso “La Repubblica Dei Volontari”, erogato dall’APS “Lab121” e finanziato dalla Regione Piemonte con il contributo del Ministero delle Politiche Sociali, che proprio sul pensiero, il dibattito e l’immaginazione ha fondato la propria esistenza. Parlare, confrontarsi, pensare e immaginare sono le nostre armi contro le crisi, sono i nostri strumenti per sconfiggere l’ignoranza, le chiavi per spalancare le porte dell’utopia che permetta a ognuno di vivere in maniera dignitosa e di essere felice”.

“Pensare ad una realtà diversa è il primo passo per cambiarla e noi ci stiamo provando. Abbiamo immaginato mondi nuovi, l’infinità delle possibilità declinata dalla mente, dibattendo su Welfare, Cultura e Ambiente e oggi siamo pronti a far scoprire a tutti i diversi pianeti che il pensiero può generare; vorremmo sfidarvi a fare lo stesso, a lasciarvi cullare dalla vostra mente e immaginare, pensare, per generare nuove forme della realtà”.

Di seguito il programma dell’evento: