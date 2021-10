Me.Dea: partono le attività di formazione, coinvolte tante società sportive della provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dopo alcuni mesi di incontro e preparazione, partono le attività di formazione dell’Aps me.dea nell’ambito del progetto GG-Good Game finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione Piemonte, che vuole contribuire a promuovere una consapevolezza sia negli adulti che nei ragazzi/e sulla violenza di genere e sulla violenza assistita. GG-Good Game coinvolgerà gli ambienti sportivi della provincia in un percorso di sensibilizzazione che toccherà una decina di società sportive, dal calcio, al basket, passando per il rugby e le arti marziali. Martedì 2 novembre alle 18 si terrà il primo laboratorio formativo, all’A.S.D. Olimpia Solero-Quattordio. Le operatrici del Gruppo Prevenzione di me.dea incontreranno una squadra di ragazzi di 14 anni, invitati a riflettere sulla violenza e il rapporto con l’altro, attraverso laboratori esperienziali.

I partners del progetto GG-Good Game sono: le APS Penelope, Human Art, Alterego e gli Assessorati allo sport dei Comuni di Alessandria e Casale Monferrato. Le società sportive aderenti sono Alessandria Calcio, JBM Junior Basket Monferrato, Alessandria Rugby, A.S.D. Olimpia Solero-Quattordio, X1 Boxing Casale, Yudanshakai Casale asd, PGS Ardor Volley Casale, Judo Club Casale e Na Ka Ryu Aikido. Il progetto prevede anche la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione con protagonisti i testimonial sportivi locali, riconosciuti come modelli dai giovani.