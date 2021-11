RADIOGOLD – Il santo del giorno del 10 novembre è San Leone Magno. Nato in Toscana intorno al 390, ricevette un’educazione accurata e profonda. Leone venne proclamato Papa, succedendo a Sisto III al soglio pontificio, mentre si trovava nelle Gallie per una delicata missione diplomatica. Il 29 settembre 440 fu consacrato vescovo di Roma. Papa Leone I visse ai tempi del declino dell’Impero Romano e le conseguenti invasioni barbariche.

San Leone Magno fu un pontefice pragmatico e scelse di difendere strenuamente l’unità della Chiesa. Papa Leone lavorò per difendere la vera fede contro le varie eresie. Per questo meritò il titolo di ‘Magno’ e fu proclamato Dottore della Chiesa da Benedetto XIV il 15 ottobre 1754. Non potè però evitare che i Vandali di Genserico saccheggiassero l’Urbe, ma riuscì comunque ad ottenere che non incendiassero la città e che ne risparmiassero gli abitanti.

Leone morì a Roma il 10 novembre 461 dopo un pontificato di 21 anni, 1 mese e 13 giorni. Venerato sia dalla Chiesa di Roma (il 10 novembre) che da quella d’Oriente (il 18 febbraio), San Leone viene ritratto in abiti papali con in testa il triregno.