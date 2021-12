Nei primi cinque giorni 14 mila preadesioni per la fascia 5-11

PIEMONTE – Sono 31.654 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.041 è stata somministrata la prima dose, a 2.029 la seconda, a 27.584 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.456.131 dosi, di cui 3.067.881 come seconde e 976.219 come terze, corrispondenti al 98,5% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.

Nei primi quattro giorni sono state 14.000 le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni registrate su ilPiemontetivaccina.it