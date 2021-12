“Suoni”: vibra di musica la nuova stagione del Teatro San Francesco

ALESSANDRIA – La musica sarà il tema portante della stagione M.AR.T.E “Suoni. Vibrazioni in movimento 2022” al Teatro San Francesco. La particolarità delle stagioni teatrali ideate e dirette dalla Compagnia Stregatti è sempre stata una coerenza di fondo, sintetizzata in un titolo programmatico. Dopo il successo degli spettacoli autunnali, che hanno riunito il pubblico del San Francesco dopo un periodo notoriamente difficile, il carattere del nuovo cartellone si presenta ricco di carica ed energia. “Già da quest’estate l’idea era sperimentare qualcosa di diverso”, spiega Gianluca Ghnò, direttore artistico e regista degli Stregatti, ideatore con Giusy Barone della stagione, “per le nostre stagioni abbiamo sempre scelto dei temi cui facessero riferimento gli spettacoli e adesso abbiamo voluto sviluppare la tematica musicale. Ci annoia andare per sentieri già percorsi e la musica è un modo per dare al pubblico qualcosa di differente: dà energia e forza, una carica necessaria dopo due stagioni difficili per tutti”. E’ una stagione multidisciplinare, perché la musica è sia concerto che recital, si sposa al circo e alla danza, come nella vocazione del circuito Piemonte dal Vivo, del quale Suoni fa parte. Sette appuntamenti di cui tre concerti (Massimo Zamboni, Giulio Casale e la formazione Gospel Book Revisited), un pomeriggio di teatro-circo per famiglie (con il clown giocoliere Stefano Locati) e uno spettacolo di danza che diventa one man show (“Danza pop” di e con Fabio Ciccalè). Infine due appuntamenti di prosa con “Presente!”, di Traverso Teatro, compagnia vincitrice del premio Scintille 2020 e con L.E.A.R, l’ultimo lavoro degli Stregatti che rielabora il testo Shakesperiano. Ci saranno anche degli eventi fuori cartellone ancora da annunciare e il progetto Ibsen, che quest’anno è parte del programma dei corsi teatrali per giovani e giovanissimi. Il progetto culminerà con le pièce “Un nemico del popolo” e “Peer Gynt”, con gli allievi degli Stregatti e, sempre in primavera, il professor Franco Perrelli, maggiore esperto italiano di Ibsen, terrà al San Francesco una lezione sul drammaturgo norvegese.

CARTELLONE DI “SUONI. VIBRAZIONI IN MOVIMENTO 2022”

La prima data sarà domenica 23 gennaio alle 16 con “Beat Socks” di e con Stefano Locati, uno spettacolo di giocoleria divertente e adatto ad ogni pubblico. La musica è ben presente ed è una base su cui Locati gioca con gli spettatori, spaziando tra magia e clowneria, teatro di figura con pupazzi che ballano, cantano e diventano reali.

Sabato 29 gennaio alle 21 Massimo Zamboni, chitarrista, fondatore dei CCCP e poi componente dei CSI, con un gruppo di prestigiosi musicisti sarà al San Francesco per la prima tappa nazionale del suo Tour 2022 con “La mia patria attuale”. Il suo ultimo album che dà il titolo al concerto, è “dedicato all’Italia, in un momento in cui prevale la mancanza di fiducia e di affezione e il sentimento della speranza non è mai stato così flebile nella coscienza dei suoi cittadini”, racconta Zamboni, e “si situa sommessamente all’incrocio tra la rabbia e la disillusione, l’incanto e lo sforzo.”

Sabato 26 febbraio alle 21 i Gospel Book Revisited, gruppo torinese che fa blues gospel, in concerto con “Morning Song’s & Midnigth Lullabies” . Il leader del gruppo, Umberto Poli, è già noto al pubblico del San Francesco, dove è stato protagonista, la scorsa stagione, di “I Had a Dream”, un concerto dedicato alla storia del blues, e ritorna per forse quella che sarà l’ultima data dei Gospel Book Revisited, che pare siano in via di scioglimento. Una data dunque storica, perché conclusiva di un ciclo, come storica è quella della prima nazionale del tour di Zamboni.

Venerdì 8 aprile sarà in scena la danza con “Canto Pop”, dal sottotitolo “tappeto sonoro per solo danzato” di e con Fabio Ciccalè. Lo spettacolo parla, attraverso la danza, delle musiche della nostra infanzia e giovinezza. Il tappeto sonoro del sottotitolo si riferisce alle musiche e parole che hanno segnato la storia della canzone (italiana e non), sul quale il solista propone un carosello di danze in un one man show fatto di molteplici e variegati sketch.

Sabato 23 aprile ritorna al San Francesco Giulio Casale con il suo concerto “Intanto corro”. Il titolo è ispirato ad un libro di racconti scritto dallo stesso Casale, che alternerà canzoni a poesie, letture e monologhi, in una versione sempre teatrale, ma soprattutto con il coinvolgimento forte del concerto dal vivo.

“Suoni” è una stagione giovane e, per questo, ospita, per la prosa, la compagnia vincitrice del premio Scintille 2020, un concorso prestigioso che premia le migliori idee drammaturgiche di compagnie giovani e talentuose. Sabato 7 maggio Traverso Teatro sarà in scena con “Presente!”, uno spettacolo contemporaneo molto recitato, che parla del mondo del lavoro giovanile. “Lo scopo“, spiega Ghnò, “è dare visibilità ai giovani di talento, che possono provare a mettere in scena il loro lavoro nei teatri del circuito teatrale regionale”.

Sabato 28 maggio la compagnia Stregatti, con la regia di Gianluca Ghnò, porterà in scena il suo ultimo lavoro: “L.E.A.R. Leave Eyes At Rest”, rivisitazione e riscrittura dal “Re Lear” di Shakespeare. “Non è una messinscena classica”, spiega Ghnò, “ma una rielaborazione del testo, una via di mezzo tra una messa in scena e un racconto. Alla base del teatro c’è il racconto di storie e la mia idea è proprio raccontare la storia di Lear, portando sulla scena la sua essenza e dei bei dialoghi”. L’intento registico è rendere comprensibile il testo, fare cioè capire il teatro in quanto base della cultura, perché “cultura è portare storie alle persone”. Una messinscena che promette di stupire, con sette attori che ricoprono più ruoli, per loro inconsueti perché non necessariamente legati alla loro età o fisicità.

Sono già aperte le prenotazioni chiamando il 3314019616 3393584518 o sul sito https://www.teatrostregatti.it/ nella sezione eventi.

I biglietti di Beat Socks costano 10 euro posto unico (famiglie 30 euro 4 ingressi). I biglietti di Gospel, Canto Pop e di LEAR costano 10 euro. Il concerto di Zamboni 20 euro intero e 15 ridotto per gli under 18. il concerto di Casale costa 15 euro intero e 10 ridotto under 18.

Ingresso consentito a Teatro con green pass