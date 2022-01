PIEMONTE – Come comunicato dalla Regione Piemonte, dal 7 al 13 gennaio, settimana che secondo le stime degli epidemiologi regionali “potrebbe rappresentare quella di massima circolazione del virus per questa quarta ondata”, i casi positivi nella nostra regione sono stati l’1,9% tra i vaccinati con il ciclo primario completo (circa 3,4 milioni di persone con la doppia dose o il monodose nel caso di chi ha ricevuto Johnson&Johnson), e il 4,3% tra coloro che non si sono ancora vaccinati o che solo di recente hanno fatto la prima dose (circa 810 mila persone sull’intera popolazione piemontese con più di 5 anni d’età attualmente vaccinabile).

I ricoveri in terapia intensiva sono stati 1 su 10 mila tra i non vaccinati e 1 su 100 mila tra i vaccinati. La mortalità è di 5 su 100 mila per i non vaccinati e 1 su 100 mila per i vaccinati.

“Significa – hanno quindi sottolineato dalla Regione Piemonte – che i non vaccinati hanno un rischio 10 volte più grande di finire in terapia intensiva e 5 volte maggiore di morire a causa del Covid”.