Il Serravalle Outlet contro lo spreco alimentare con l’app “Too Good To Go”

SERRAVALLE SCRIVIA – Anche il McArthurGlen di Serravalle vuole dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare. Un impegno a fronte del fatto che ogni anno in tutto il mondo viene perso o sprecato un terzo del cibo destintato agli esseri umani, il che equivale circa a 2.5 miliardi di tonnellate, pari a 79 tonnellate di cibo al secondo (dati WWF). Allo spreco alimentare sono associate emissioni di gas-serra per circa 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (CO2), pari a oltre il 7% delle emissioni totali (fonte FAO).

Per un percorso di sostenibilità in linea con gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030, il gruppo McArthurGlen, quindi, nei suoi centri a Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e La Reggia assieme ai rispettivi punti food&beverage ha scelto Too Good To Go, app leader nel movimento contro lo spreco alimentare (130 milioni di pasti salvati nel mondo in soli sei anni di attività), come partner esclusivo per ridurre il food waste ed il suo impatto negativo sul pianeta.

Il meccanismo per usufruire del servizio è molto semplice. I punti ristoro mettono in vendita quotidianamente sull’app le loro Magic Box – piene di squisito cibo fresco invenduto – ad un prezzo speciale (da € 2,99 a €4,99 in base alla dimensione della Box). Il contenuto è sempre una sorpresa, quindi si ha la possibilità di assaggiare ogni volta prodotti diversi: basta scaricare l’app e verificare ogni giorno le offerte disponibili.

Oltre il 50% dei brand food&beverage nei 5 McArthurGlen ha già aderito al progetto. Dall’inizio dell’attività sono state vendute oltre 3400 box per un totale di 3400 kg di cibo ‘salvato’ dallo spreco e oltre 8500 kg di co2e (anidride carbonica equivalente) risparmiati.