I Carabinieri festeggiano i 208 anni dell’Arma

ALESSANDRIA – I Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria questo lunedì 6 giugno festeggiano i 208 anni dell’Arma. La cerimonia si terrà, alle 10.30, alla Caserma “Scapaccino”, in piazza Vittorio Veneto ad Alessandria alla presenza del Comandante Provinciale, il Colonello Massimiliano Rocco, e delle massime Autorità del territorio.

La ricorrenza sarà occasione anche per ricordare l’impegno e il lavoro quotidiano svolto da tutti i Carabinieri in servizio in provincia di Alessandria.

(in copertina immagine di repertorio)