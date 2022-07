Emergenza idrica: dalla Regione gasolio agricolo a prezzo agevolato

ALESSANDRIA – L’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ha stabilito un’assegnazione supplementare di gasolio agricolo a prezzo agevolato, valida in tutto il territorio regionale, in aiuto alle aziende agricole piemontesi che devono far fronte a maggiori consumi di carburante per le attività di irrigazione a causa dell’attuale emergenza idrica.

A partire dal 25 luglio e fino al 30 novembre 2022, tramite i Centri di assistenza agricola e in proprio, gli agricoltori potranno presentare domanda per l’assegnazione di carburante agricolo fino al doppio di quello autorizzato normalmente, da utilizzare per le operazioni di irrigazione supplementare o di soccorso, già eseguite o da eseguire nel corso dell’anno, per le colture cerealicole, ortofrutticole, dei seminativi asciutti, dei pioppetti, per lo svuotamento ed immissione di acqua nelle risaie e per l’attività dei consorzi irrigui.

“Il perdurare della grave situazione di siccità che interessa tutto il Piemonte ha imposto e impone ai nostri agricoltori ripetuti interventi irrigui e a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri del 4 luglio e allo stanziamento di risorse statali per far fronte ai primi interventi, la Regione si è subito attivata per un’ulteriore assegnazione di gasolio agricolo agevolato“, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

Photo by Chris Ensminger on Unsplash