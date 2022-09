ALESSANDRIA – Palazzo Cuttica sabato 24 settembre apre le porte ai visitatori anche dalle 20 alle 23 per una speciale visita serale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Anche quest’anno l’Azienda Culturale Costruire Insieme ha aderito alla manifestazione culturale e per l’occasione ha previsto un biglietto ridotto a 1 euro che permetterà di visitare anche la mostra “Un set alla moda”, allestita proprio a Palazzo Cuttica realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

L’esposizione, prorogata fino al 2 novembre, racconta alcuni intramontabili capolavori italiani della settima arte attraverso fotografie e costumi originali di storiche pellicole del film muto e di quello sonoro.

Sempre nel weekend del 24 e 25 settembre sarà possibile visitare le sale di Palazzo Cuttica ad Alessandria e del Marengo Museum a Spinetta Marengo anche nei consueti orari pomeridiani, dalle 15 alle 19.