Ad Alessandria scatta la Autumn School, il campus per i giovani sui linguaggi del cinema e dei media

ALESSANDRIA – Torna da questo mercoledì, con il patrocinio del Comune di Alessandria e dell’Università del Piemonte Orientale, la quarta edizione del Campus sui linguaggi del cinema e dei media intitolato “Autumn School-Immersi nelle Storie“, organizzato dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, quest’anno in una nuova collocazione stagionale. Tre giornate di cineforum, laboratori, presentazioni, incontri con protagonisti del mondo del cinema, della comunicazione, del giornalismo e della letteratura, dedicate agli studenti degli istituti scolastici di Alessandria e provincia, ma aperte alla partecipazione dell’intero territorio.

Il Campus per la Media Education e i linguaggi cinematografici, visivi e digitali, giunto nel 2022 alla sua quarta edizione con il titolo tematico “guerra e Pace”, si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che agli universitari: propone laboratori e workshop su storia e linguaggio del cinema, sul Visual Storytelling e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, sul giornalismo di carta stampata e on-line, condotti da registi, attori, critici cinematografici, media educator, giornalisti, scrittori e creativi in genere, con l’obiettivo di imparare anche in forma ludica attraverso la condivisione di momenti formativo-ricreativi comuni che prevedano il coinvolgimento diretto e partecipato degli utenti nella costruzione del format.

L’iniziativa, valida in relazione ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi di alternanza scuola-lavoro), viene offerta gratuitamente, attraverso eventi di diverso genere, all’intera cittadinanza, nell’ottica del raggiungimento di una trasversalità multigenerazionale e della costruzione di una narrazione territoriale comune. La quarta edizione di “Autumn School” è particolarmente focalizzata sull’approfondimento delle tematiche legate sia ai conflitti geo-politici internazionali in corso e alla relativa educazione alla pace, sia alla risoluzione dei conflitti in ambito familiare e sociale.

Il Campus sui linguaggi del cinema e dei media si rivolge, in particolare, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con un laboratorio di Media Education, dal titolo “guerra e Pace: ragionare con la Media Education sui conflitti geo-politici, sociali, interpersonali”, a cura della dott.ssa Barbara Rossi, media e film educator, saggista di cinema e della prof.ssa Patrizia Farello, psicologa, pedagogista, già docente di Scienze Umane; una Masterclass di regia e interpretazione cinematografica condotta dal regista Luigi Pane e dall’attore Francesco Ferrante. All’intera cittadinanza si rivolgono, invece, l’edizione speciale del Cineforum “Progetto Genitori”, in collaborazione con l’Associazione ‘Cultura e Sviluppo’ di Alessandria, con la proiezione del film di Luigi Pane “Un mondo in più”, presentato alla ‘Festa del Cinema di Roma’ 2021 nella sezione “Alice nella città”, dedicata alle giovani generazioni: saranno presenti in sala per dialogare con il pubblico il regista Luigi Pane e il giovane protagonista Francesco Ferrante; la presentazione del volume di Luciana Capitolo, già docente di liceo e studiosa del cinema pasoliniano, “Pasolini e l’Ombra (C&P Adver Effigi, 2022), in collaborazione con la Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’ di Alessandria e l’Azienda Multiservizi ‘CulturAle-Costruire Insieme’. Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero.

La “Autumn School Immersi nelle storie” si svolgerà la sera di mercoledì 12 ottobre, in orario 20:30-23:30, presso la Sala conferenze dell’Associazione ‘Cultura e Sviluppo’ di Alessandria (P.zza F.De André 76); nelle mattinate di giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, in orario 10-13 rispettivamente presso l’Aula Magna dell’I.I.S. ‘Saluzzo-Plana’ (Via Faà di Bruno 85) e in Aula Magna dell’ITIS ‘A.Volta’ (Spalto Marengo 42), Alessandria; nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre, a partire dalle ore 17:30, presso la Biblioteca Civica ‘F. Calvo’ di Alessandria (P.zza Vittorio Veneto 1).

“Con pieno convincimento l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha conferito il proprio Patrocinio alla colta e quanto mai attuale ‘tre giorni’ di ‘Autumn School’, che racchiude l’esperienza e la ricerca attenta e specialistica dell’Associazione ‘La voce della Luna’ presieduta da Barbara Rossi – sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Marina Cornara -. Un lavoro messo in campo per i ragazzi quali lettori, studiosi e protagonisti di contemporanee pagine di storia dove il tema ‘guerra e Pace’ non può che configurarsi come il più importante e sensibile di questo momento storico. Ogni azione culturale che vuole trasferirsi nella scuola, merita un plauso particolare nella consapevolezza che essa rappresenta la più importante strada per la vita”.

“Siamo, finalmente, giunti a un nuovo appuntamento con il nostro campus annuale sui linguaggi del cinema e dei media, consapevoli che – nonostante le palesi difficoltà legate ai lunghi anni di pandemia e, più di recente, a echi di guerra che risuonano minacciosi anche nel cuore dell’Europa – la cultura, anche quella in dimensione scolastica, continua il suo percorso: necessario e, oseremmo dire, salvifico – afferma la Presidentessa dell’Associazione ‘La Voce della Luna’, Barbara Rossi -. Quest’anno la Autumn School, erede delle precedenti edizioni di Summer School collocate alla fine del periodo estivo, amplia considerevolmente sia la partnership con le scuole del territorio che il target di studenti coinvolti, ispirandosi, pur nel proprio contesto di riferimento, al modello luminoso e di successo del Giffoni Film Festival, specie per quanto concerne il coinvolgimento attivo e la partecipazione diretta dei giovani fruitori degli eventi proposti, oltre che nella promossa sinergia tra la manifestazione nelle sue diverse espressioni e il territorio. In questa edizione 2022 impareremo insieme, in un dialogo costante fra le generazioni, ad ascoltare le voci dei conflitti, non solo quelli di natura geo-politica ma anche quelli interpersonali, che spesso si sprigionano in ambito famigliare, scolastico, lavorativo e sociale. Parlare di guerra e di guerre significa, però, imparare a ragionare sulla pace (termine che, nel titolo tematico della Autumn School di quest’anno abbiamo voluto emblematicamente riportare con la lettera iniziale maiuscola, a riprova della sua importanza per l’umanità tutta). Un viaggio che compiremo soprattutto grazie agli strumenti della Media Education, nell’ambito di una formazione primaria ai linguaggi visivi e digitali raccomandata con sempre maggiore evidenza dal MIUR, con l’obiettivo di dotare le giovani generazioni di sempre più numerose ed efficaci chiavi di lettura dell’attuale società della comunicazione, dominata da immagini con uno statuto ambiguo e sfuggente. A ispirarci, in questo cammino, saranno le parole di Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival: “Ho sempre voluto sapere cosa ci fosse oltre le montagne della mia valle. E comunicare oltre me stesso, agli altri, quel che vivevo come pura bellezza: il cinema”.

“Lavorare con ragazzi e ragazze, preadolescenti o e adolescenti delle scuole medie sul tema dei conflitti pone questioni di metodo, in quanto è importante garantire l’interesse e l’attenzione su tematiche piuttosto problematiche che spesso, anche dagli adulti, vengono rimosse, minimizzate o tradotte in discorsi di difficile comprensione – conclude Patrizia Farello, membro fondatore dell’Associazione ‘La Voce della Luna’ -. Per questo le scienze umane suggeriscono di utilizzare proposte basate sul laboratorio più che sulla comunicazione frontale. Verranno proposte situazioni che stimoleranno gli studenti a recuperare esperienze personali, a discutere in gruppo, a simulare situazioni tipiche, a ricercare utilizzando gli strumenti digitali in modo consapevole e critico”.

“L’Autumn School 2022 Immersi nelle storie” – guerra e Pace è organizzata dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’, con il patrocinio del Comune di Alessandria e dell’Università del Piemonte Orientale; in collaborazione con Istituto Comprensivo Statale ‘G.Galilei’, I.I.S. ‘Saluzzo-Plana’, Istituto Tecnico Industriale Statale ‘A. Volta’, Associazione ‘Cultura e Sviluppo’, Biblioteca Civica di Alessandria ‘Francesca Calvo’, ‘Caffè Teatro’, ‘FIC-Federazione Italiana Cineforum’, ‘Il Piccolo’ (bisettimanale di Alessandria e provincia), Libreria ‘Ubik’ Alessandria, ‘Officinema-Laboratorio cinematografico’ dell’I.I.S. ‘Saluzzo-Plana’.

Di seguito il programma:

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

(Associazione ‘Cultura e Sviluppo’, Alessandria)

ore 20:30-23:30 – Edizione speciale Cineforum Progetto Genitori “Guardiamo un film insieme?”, con proiezione del film “Un mondo in più” (2021) di Luigi Pane. Introducono il film il regista Luigi Pane e il protagonista Francesco Ferrante, in dialogo con Barbara Rossi, Patrizia Farello e Deborah Favareto dell’Associazione ‘Cultura e Sviluppo’.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

(Aula Magna I.I.S. ‘Saluzzo-Plana’, Alessandria)

ore 10-13 – “Un mondo in più”, Masterclass di regia cinematografica a cura di Luigi Pane, con la partecipazione di Francesco Ferrante. Introduce Barbara Rossi.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

(Biblioteca Civica ‘Francesca Calvo’, Alessandria)

ore 17:30-19:30 – Luciana Capitolo presenta il suo libro “Pasolini e l’Ombra” (Effigi, 2022), in dialogo con Barbara Rossi e Patrizia Farello.

VENERDÌ 14 OTTOBRE

(Aula Magna ITIS ‘A.Volta’, Alessandria)

ore 10-13 – “guerra e Pace: ragionare con la Media Education sui conflitti geo-politici, sociali, interpersonali”, Laboratorio per immagini a cura di Barbara Rossi e Patrizia Farello.