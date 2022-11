PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ecco le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Alessandria. Le persone in possesso di SPID possono candidarsi direttamente sul portale www.iolavoro.org. Le persone non ancora in possesso di Spid possono candidarsi alle offerte di lavoro inviando il curriculum alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice dell’offerta. Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). Per informazioni e prenotazione appuntamenti il Centro per l’Impiego di Alessandria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

33656 – PROGETTISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Castelletto Monferrato (AL)

Mansioni: L’addetto si occuperà di progettazione, cura delle pratiche burocratiche, gestione delle commesse ed organizzazione delle attività lavorative riguardanti la realizzazione degli impianti.

Requisiti: Titolo di studio preferenziale: elettrotecnico. L’azienda valuta anche geometri e figure competenti nell’utilizzo di programmi di progettazione CAD.

Ottime capacità organizzative e determinazione nel rispettare i tempi delle commesse, capacità di problem-solving e team-working.

Sede di lavoro: Castelletto Monferrato (AL).

Orari e turni: Lunedì – Venerdì 8-12 / 14-18.

Contratto di inserimento: Tempo determinato di sei mesi finalizzato all’assunzione.

33552 – CAMERIERE/A DI SALA | Quargnento (AL)

Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala.

Requisiti: Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali.

Sede di lavoro: Quargnento. Non raggiungibile con mezzi pubblici.

Orari e turni: Da giovedì a domenica pranzo e cena.

Contratto di inserimento: Da Valutare in sede di colloquio.

Orari: Turno serale 19:00 – Chiusura. Giorno libero martedì.

33547 – AIUTO CUOCO DI RISTORANTE | Quargnento (AL)

Mansioni: Stoccaggio della spesa, organizzazione della dispensa, lavaggio e taglio verdure, pulizie dei piani di lavoro, supporto al cuoco nelle preparazioni e durante il servizio.

Requisiti: preferibile esperienza pregressa nella mansione, buona manualità, flessibilità oraria, automuniti.

Sede di lavoro: Quargnento. Non raggiungibile con mezzi pubblici.

Orari e turni: Da giovedì a domenica pranzo e cena.

Contratto di inserimento: da valutare in sede di colloquio.

33513 – APPRENDISTA IDRAULICO | Alessandria (AL)

Descrizione: La risorsa sarà affiancata al titolare per tutta la durata dell’apprendistato.

Mansioni: Installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, e termici (riscaldamento, condizionamento).

Requisiti: Volontà di imparare, attitudine al lavoro manuale.

Età massima: 29 anni per apprendistato.

Sede di lavoro: Zona Alessandria.

Contratto di inserimento: Apprendistato.

33255 – ADDETTO/A GESTIONE MAGAZZINO E MOVIMENTAZIONE MERCI | Solero (AL)

Mansioni: la persona si occuperà di ricevimento merce (scarico materiale, controllo documenti, riconoscimento articolo posizionamento a magazzino), preparazione ordini clienti (prelievo articoli da magazzino, scarico ordine, segnalazione mancanze, accantonamento per imballo), mantenimento e reintegro magazzino per assemblaggio.

Requisiti: buone capacità gestionali e organizzative, utilizzo del muletto.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato.

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio).

Modalità di lavoro: part time orizzontale.

Patenti richieste: Patente B.

33254 – IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A | Solero (AL)

Mansioni: la persona si occuperà di gestione centralino telefonico e mail, gestione ordini clienti, bollettazione, fatturazione e archivio documenti

Requisiti: si richiede esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni nel settore della contabilità e del controllo di gestione, capacità di gestione organizzativa e problem solving, buone competenze informatiche (pacchetto Office e internet/mail), conoscenza gestionali di contabilità

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: part time orizzontale

Titolo di studio richiesto: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

32775 – ELETTRICISTA PER IMPIANTI ESTERNI ED INTERNI NELLE COSTRUZIONI | Alessandria (AL)

Mansioni: la persona si occuperà in affiancamento dell’installazione di impianti elettrici, automazione, antifurto.

Requisiti: qualifica professionale o diploma in ambito elettrico, patente B, età massima 29 anni. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di contratto di apprendistato.

Orari di lavoro: full time.

Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

32387 – TRASPORTATORE (CAMIONISTA) | Alessandria (AL)

Descrizione: TRASPORTATORE (CAMIONISTA)

Mansione: autista addetto al trasporto merci con patente specifica CE e CQC.

Requisiti: esperienza nel ruolo e mezzo proprio.

Luogo di lavoro: Alessandria e zona limitrofe Contratto di inserimento: tempo determinato/indeterminato

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

32293 – ELETTRICISTA CAPOSQUADRA | Alessandria (AL)

Mansioni: Direzionare una squadra di manutentori elettrici/ idraulici e meccanici impiegati nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del sito. Requisiti: Indispensabile esperienza operativa decennale nel settore impiantistico, patente B. Costituisce titolo preferenziale il possesso di formazione sulla sicurezza, addetto primo soccorso e antincendio, pes pav e pei, addetto ai lavori in spazi confinati. Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Contratto di inserimento: Tempo indeterminato pieno.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: piu di 10 anni

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

31836 – ORDINATORE DI MAGAZZINO | Piemonte

Descrizione: Rivendita ricambi auto cerca addetti da adibire al magazzino ricambi ed accessori auto, gestione prodotti e scorte tramite uso di palmare

Requisiti: Età massima 29 ANNI (per futuro inserimento in apprendistato), automuniti, dinamici e precisi, interessati al settore auto Luogo di lavoro Alessandria periferia

Contratto di inserimento: TIROCINIO RETRIBUITO A CUI SEGUE APPRENDISTATO

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente A

31013 – MURATORE | Alessandria (AL)

Mansione: la persona si occuperà di lavorazioni edili (costruzioni, ristrutturazioni…)

Requisiti: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte in provincia e fuori regione

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

30181 – CAMERIERE/A DI SALA | Alessandria (AL)

Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: esperienza pregressa in ristoranti e/o pizzerie. Ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Orari: Turno serale. Possibile richiesta di alcuni servizi a pranzo.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: lavoro a turni

33170 – ISPETTORE DI PRODUZIONE DI ASSICURAZIONI art. 1 legge 68/99 – disabili | Italia

Descrizione: L’attività dell’Ispettore di Produzione, che verrà svolta in ambito esterno sul territorio in mobilità, è finalizzata a fornire un servizio di consulenza al cliente direttamente al suo domicilio al fine di aiutarlo nell’analizzare e valutare le proprie reali esigenze per offrirgli la migliore soluzione possibile nella gamma di prodotti assicurativi Il/la candidato /a nell’ambito dell’attività incontrerà sia potenziali clienti che clienti già acquisiti anche per l’adeguamento dei contratti in vigore nonché per l’incasso a domicilio dei premi mensili

Mansione: 40 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì L’assunzione potrà avvenire presso la sede operativa di Alessandria, o presso una delle sedi operative presenti sul territorio della provincia di Alessandria Livello di inquadramento ..1° livello……..CCNL: CCNAL Retribuzione lorda proposta € 8.539 + provvigioni

Requisiti: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore – conoscenza di pacchetti applicativi (pacchetto office) – patente B – Specificare Buone capacità relazionali, capacità comunicative

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 0 a 6 mesi

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B

33682 – ADDETTO ALLE PULIZIE NEI SUPERMERCATI art. 1 legge 68/99 – disabili | Italia

Mansione: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Assistenza alla clientela,

operazioni di pulizia del punto vendita, sistemazione della merce sugli scaffali ,corretta tenuta del layout merceologico.

Requisiti: Costituiscono requisiti indispensabili affidabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, flessibilità e capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team.

Disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

33677 – IMPIEGATO AMMINISTRATIVO art. 1 legge 68/99 – disabili | Italia

Mansione: la risorsa si occuperà di svolgere le seguenti attività: Gestione e-mail, centralino,

attività di ordinaria amministrazione.

Requisiti: Diploma di scuola media superiore e/o qualifica professionale, conoscenza degli applicativi Office, buona capacità comunicativa e collaborazione, lingua italiana fluente /madrelingua, massimo 29 anni.

Tipo di contratto offerto: TIROCINIO

Titolo di studio richiesto: titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ.

Patenti richieste: Patente B