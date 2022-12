Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 17 dicembre

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – A Giardinetto (Castelletto Monferrato), questo sabato si aspetterà il Natale con una gustosa cena preparata dalla Pro Loco. Il costo della cena, che comprende un ricco menù, è di 22 euro a persona, vini esclusi (con menù bimbi a 10 euro). Dopo cena da non perdere la serata danzante con Ricky Show. Per prenotazioni: 339/6948656.

A Gavi, questo sabato, alle 21, il Forte farà da sfondo a “Natale nelle terre del Gavi”, il concerto che riempirà di note la Parrocchia di San Giacomo Maggiore a Gavi. I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria, con il Maestro Luciano Girardengo eseguiranno le musiche di Haendel, Cajkovskij, Rachel, Piazzolla, Ramirez, Menken, Branduardi, Sakamoto, Frisina. Prima del concerto, alle 18, nella Sala Consigliare del Comune di Gavi si terrà la presentazione del libro ”Storia di una comunità violata. Via Porro e il Ponte Morandi” a cura di Ennio Guerci e Franco Ravera.

Ad Alessandria, sabato 17 e domenica 18 dicembre, in Piazza Libertà, tra le casette natalizie, sarà installata la “Magic Globe”, una speciale maxi sfera con paesaggio natalizio in cui grandi e piccini potranno entrare per fare foto e selfie. La sfera ha un diametro di 3 metri e una scenografia all’interno con paesaggio natalizio illuminato. Sempre sabato 17 alle 17.30, in Piazza Libertà, nell’area antistante il mosaico di Gino Severini, ci sarà ”MC mob Natalizio”, un’esibizione con la coreografia di Carmen Pirrone a cura della scuola On stage Dance & Theatre.

Sempre ad Alessandria, alla Chiesa di Santa Maria del Carmine, alle 16, il conservatorio Vivaldi dedica il concerto “Navidad Barroca – musica latinoamericana tra ‘600 e ‘700″ alle giovani vittime dell’incidente di Cantalupo. Sotto la direzione di Evangelina Mascardi si esibiranno l’ensemble di Musica Antica del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, i Solisti e il Coro da camera del Conservatorio e il Coro di voci bianche “Alunni_in_Coro” . L’ingresso è libero.

Ancora ad Alessandria, è dedicato alla memoria degli alessandrini mancati nel drammatico incidente di Cantalupo anche il concerto “Mozart – L’Italiano”, in programma sabato 17 dicembre, alle 21, nella Chiesa di San Giovanni Evangelista in Corso Acqui. Si esibirà l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, uno dei maggiori teatri lirico-sinfonici italiani.

Ad Alessandria, negli spazi di Visioni_47, in via Trotti, fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 19, potrete fare acquisti per i vostri regali natalizi e non solo alla grande mostra mercato: potrete trovare vinili, libri e tante stampe.

A Casale Monferrato, si terrà questo sabato 17 dicembre la tradizionale fiaccolata di Natale sul Po a Casale. Il ritrovo è previsto all’Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci e la manifestazione inizierà alle 18, con l’esibizione dei ‘Grandi Artisti’ di Federico Marchese. Alle 18.30 inizierà la discesa delle fiaccole dal Po fino all’imbarcadero che sarà seguita dall’arrivo di Babbo Natale con una sorpresa per tutti i bambini. Seguiranno la benedizione dei subacquei, panettone, cioccolata e vin brulè. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Sempre a Casale, tornano questo sabato le iniziative del “Museo del Duomo Kids“. Alle 16, partendo dall’esempio dei pastori e dei magi che giunti alla grotta Betlemme offrirono con generosità a Gesù Bambino quanto possedevano, i bambini avranno la possibilità di riflettere sull’importanza che sta dietro all’atto del donare. Il ritrovo è alle 15.45 nell’atrio del Duomo di Casale. L’attività durerà circa un’ora ed è richiesto un contributo di partecipazione di 2€ a bambino. Per info e prenotazioni Associazione Antipodes 3929388505.

Di nuovo a Casale, questo sabato 17 dicembre, al Teatro Municipale, alle 20.30, torna in scena “Jelin”, opera lirica in due atti ispirata allo spettacolo di teatro popolare Gelindo nella versione dei frati cappuccini di Alessandria. Potete acquistare i biglietti su Vivaticket.

Ancora a Casale Monferrato, questo sabato, alle 17.30, nel Salone Arturo Marescalchi, verrà inaugurata la mostra “Ascolto sensibile”, il percorso espositivo, a cura di Matteo Galbiati che mette al centro “i nuovi lirici”, un gruppo di pittori e scultori di area milanese che si sono incontrati proprio negli anni formativi trascorsi all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano agli inizi degli Anni Novanta.

A Tortona, dalle 9 alle 19, la via Emilia si animerà grazie agli stand di “FAI il Natale con il GAS”, mercatino dedicato all’artigianato, ai prodotti biologici del territorio e alle associazioni organizzato dal Gruppo Giovani FAI Fondo per l’Ambiente Italiano delegazione di Tortona e dal G.A.S. Gruppo Acquisto Solidale di Tortona. Sempre a Tortona, si potrà pattinare sul ghiaccio nella pista situata nel parcheggio di fronte al Cinema Megaplex Stardust. La pista oggi sarà aperta dalle 10 alle 23.30.

Ancora a Tortona, nella Sala Giovani del Teatro Civico, è stata inaugurata nella giornata di ieri la mostra “Calendari 100 + 100. Un secolo di storia attraverso i calendari”. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Tortona in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tortonese, resterà visitabile fino all’8 gennaio, con orario di apertura dal martedì alla domenica dalle ore 16 alle 19.

Di nuovo a Tortona, al Teatro Civico, alle 21, sarà di scena “Smarrimento”, spettacolo che segna l’incontro artistico tra due talenti: l’attrice di teatro, cinema e televisione Lucia Mascino e la pluripremiata drammaturga e scrittrice Lucia Calamaro. I biglietti si possono acquistare online sul sito www.vivaticket.it.

A Novi Ligure, questo sabato 17 e domenica 18 dicembre (dalle 10 alle 19) ci sarà l’appuntamento con “Babbo Natale e gli Elfi del Parco”. Il programma delle due giornate prevede il mercatino del giocattolo usato nell’androne di Palazzo Pallavicini (via Giacometti, 22), insieme a un’esposizione di Lego e una mostra fotografica a cura di “Il Monile Viaggi”. Per le vie del centro ci sarà il Giocastorie, con gli attori di Akeron Teatro e in largo Valentina la casa di Babbo Natale con merenda natalizia, tisane, vin brulé e dolci. Ad allietare i presenti i cantastorie del Natale novese, con i Matt’attori, e l’arrivo degli elfi in bicicletta, con I Cinghiali MTB. Inoltre, in largo Valentina e presso la Bottega del Sanconiglio di piazza Carenzi saranno posizionate le cassette per spedire le letterine a Babbo Natale.

Ad Acqui Terme, continuano anche questo sabato gli eventi natalizi: dalle 9.30 alle 19.30, nei mercatini di via XX settembre, via alle attività di decorazione delle sfere di Natale “Green Art of Colours con Emanuele Terzoni. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 la Scuderia Valle Ferri intratterrà con i pony per le vie del centro. Dalle 15.30 alle 18.30, in corso Italia, spazio ai più piccoli con trucca bimbi e baby dance a cura di Idexè. Alle 16 la musica sarà protagonista con il corpo bandistico acquese che partirà da Porta del Sole e Piazza San Francesco e sfilerà per la città. Dalle 17 alle 19 la musica live continua in Piazza Italia con Claire Gaffa & Company.

Sempre ad Acqui Terme, questo sabato, alle 17, nella sala Ex Kaimano di via Ferraris, si potrà assistere al concerto del Fuck Cancer Choir, il coro di chi lotta contro il cancro. Nella stessa occasione verrà presentato dal prof. Mario Tirossi il libro “Spiegami questa strada”. L’ingresso è gratuito.

Ancora ad Acqui Terme, questo sabato alle 17, alla Libreria Illustrata Cibrario, l’appuntamento è con l’incontro “Note a margine e segni in calce”, con la partecipazione dell’artista Ivano A Antonazzo e del leader degli Yo Yo Mundi Paolo Enrico Archetti Maestri.

A Valenza, ultimo appuntamenti per il “Sabato pomeriggio in famiglia” a cura del Teatro Sociale. Il ritrovo è come sempre al centro comunale di cultura con lo spettacolo “Il Grinch”, di Luca Zilovich. L’ingresso costa 5 euro. Informazioni e iscrizioni alla segreteria del Teatro Sociale (piazza Verdi) il sabato dalle 10 alle 12.30.

Ancora a Valenza proseguono gli eventi dedicati al Natale: dalle 19.30 l’Associazione Teatrodistinto presenterà Onirica, un’esperienza di teatro itinerante che avrà luogo presso il Centro Comunale di Cultura, il Teatro Sociale e lo spazio di corso Garibaldi 35. Nel corso della serata verranno replicati più volte alcuni corti teatrali, diretti da Daniel Gol in collaborazione con artisti interpreti. La città diventerà luogo di arte e cultura che porta il teatro in luoghi nuovi vivendo un’atmosfera di scambio e incontro ricca di suggestioni e vivacità.

Sempre a Valenza, questo sabato, alle 21, nel Duomo di Valenza, in occasione dei 400 anni, si potrà assistere al concerto “Natale in Duomo – Preghiere e musiche natalizie” con il Coro delle Voci Bianche del Conservatorio di Alessandria diretto dal Maestro R. Berzero e e i FuoridalCoro, diretti da Nicola Coppola. Per l’0ccasione verranno raccolte offerte da devolvere alla popolazione ucraina.

A Fubine, questo sabato si riaccendono le luci della rassegna teatrale “Fubine Ridens“. Al Teatro dei Batù, alle 21, andrà in scena “Diabolici Inganni“, spettacolo di Stefano Palmucci (in dialetto piemontese). Nel corso della serata verrà anche consegnato il premio “Fubinese dell’anno 2022”.

A Rosignano Monferrato, anche questo sabato continua lo spettacolo di “Camminando nel presepe”: lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località limitrofe, si dipana un suggestivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate. L’esposizione è organizzata dall’associazione Amis d’la Curma.

A Castelletto Monferrato, questo sabato, alle 21, si terrà il Concerto di Natale. Nella Chiesa di San Siro, si esibiranno gli allievi e i maestri di Accademia Monferrato.

A San Salvatore Monferrato continuano gli eventi natalizi di “Quante feste 2022“. Questo sabato, alle 18, alla Biblioteca Civica, l’appuntamento è con la presentazione libraria di “Disconnection – L’hardcore italiano negli anni ’90”. L’autore Andrea “ics” Ferraris dialogherà con Andrea Valentini, Diego Cestino, Ilario Cellon. L’incontro sarà seguito da un aperitivo.

A San Giorgio Monferrato, questo sabato, nella Chiesa Parrocchiale, alle 16.30, si potrà assistere alla tappa dell'”Happiness Tour”, il concerto del San Bartolomeo Gospel Choir.

Sempre a San Giorgio Monferrato, in Piazza Caprioglio, il Natale si festeggerà con un mercatino con prodotti enogastronomici del territorio, artigianato locale e mostre d’arte. Inoltre, non mancheranno cioccolata calda, vin brulé e un’area ristoro.

A Terruggia, questo sabato, alle 21, nella Chiesa parrocchiale San Martino, si potrà assistere al Concerto di Natale con la “Banda di Occimiano”.

Ad Albera Ligure, alle 17.30, nella Piazzetta della chiesa, non perdete la musica dal vivo accompagnata da una bicchierata in allegria con aperitivo a cura della Pro Loco locale.

Se per questo sabato avete voglia di visitare dei presepi, qui ne trovate alcuni tra i più belli e caratteristici della zona.

