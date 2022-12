ALESSANDRIA – Leggerà con “bonaria ironia” i fatti dell’ultimo anno la “businà” di Gelindo al Teatro San Francesco di Alessandria. Da quasi un secolo, 98 anni per la precisione, la sera di Natale va in scena la “divota cumedia” in dialetto alessandrino degli attori “per passione” dell’Associazione San Francesco.

A dare il via allo spettacolo, alle 21, sarà l’irriverente prologo che spetta rigorosamente al burbero pastore dal cuore d’oro, questa sera interpretato da Gigi Raiteri. Nelle prossime rappresentazioni vestirà i panni di “Gelindo” anche Fabio Bellinaso e sul palco torneranno, e si alterneranno, anche gli storici volti di Maffè, Mauro Caselli, il presidente dell’Associazione San Francesco, Luca Visconti e Marco Panizza e, ovviamente, tutti gli altri personaggi del tradizionale spettacolo di Natale degli alessandrini.

Gelindo, ha ricordato il presidente dell’Associazione San Francesco, è “un’opera corale” che impegna una trentina di volontari, davanti e dietro le quinte. Una “crew” d’eccezione ed eccezionale che in questa 98esima edizione si arricchisce di nuovi attori, tre “giovani esordienti”, che hanno tra i 7 e i 9 anni, che per la prima volta interpreteranno il ruolo di Narciso: “Un buon segno per la continuità dello spettacolo” ha sottolineato il Presidente dell’Associazione San Francesco.

Pronto per “la prima” di Gelindo, Mauro Caselli non vuole rovinare la sorpresa e sulla “businà” di quest’anno si limita solo a dire che “parlerà di cambiamenti“, da quelli della società, a quelli di Governo, nazionale e ovviamente locale, ma anche dei cambiamenti in “casa San Francesco” con il trasloco dei frati del vicino convento e l’arrivo del Vescovo.

Tra i tanti cambiamenti dell’ultimo anno non è cambiato, però, il costo del biglietto per assistere allo spettacolo: 12 euro per stare seduti “nelle prime 80 sedie” e 10 euro per accomodarsi negli ulteriori posti. Per i bambini il costo è sempre di 5 euro “su qualunque sedia“.

L’Associazione San Francesco ovviamente spera di riempire il Teatro San Francesco, per la prima di Natale e per le successive repliche in programma il 26 dicembre alle 21 e poi il 6,7 e 14 gennaio, sempre alle 21, e domenica 15 gennaio alle 15. Come sempre, infatti, tutti i proventi degli spettacoli verranno destinati alla mensa dei poveri ed alle attività missionarie.

“Gelindo fa parte dell’identità degli alessandrini – ha ricordato il presidente dell’Associazione San Francesco, Mauro Caselli – è una tradizione che resiste da 98 anni, è un po’ il presepe vivente degli alessandrini che, oltretutto, aiuta a fare del bene”.