Lavori per il teleriscaldamento: dal 9 gennaio chiuso un tratto di via Messina al quartiere Pista di Alessandria

ALESSANDRIA – A causa dei lavori per l’installazione del teleriscaldamento, ad Alessandria, da lunedì 9 gennaio scatteranno alcuni provvedimenti viabili. Dalle 8.30 di lunedì e sino alle 20 del 28 gennaio e comunque fino al termine dei lavori, saranno istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e di transito, in funzione dell’andamento del cantiere (che si svilupperà contromano rispetto al vigente senso di marcia) in via Messina, nel tratto compreso tra via Foscolo e via Wagner.

Dalle 8.30 del 28 gennaio e sino alle 20 del 18 febbraio e comunque fino al termine dei lavori, saranno poi istituiti il divieto di fermata con rimozione forzata e di transito, in funzione dell’andamento del cantiere (che si svilupperà contromano rispetto al vigente senso di marcia) in via Messina, nel tratto compreso tra via Wagner e via Aspromonte.