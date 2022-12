Weekend di cultura: i musei e le mostre aperti per le feste ad Alessandria

ALESSANDRIA – Uno dei modi migliori per impiegare il tempo libero è sicuramente quello di dedicarsi a uscite culturali con amici e parenti. Tra una mostra d’arte e un’esposizione fotografica, anche ad Alessandria, durante queste ultimi giorni di festa, troverete molte opzioni che di sicuro faranno al caso vostro.

Potete visitare le “Sale d’arte” in via Niccolò Macchiavelli 13. Le collezioni del museo saranno aperte al pubblico sabato 31 dicembre, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 dalle 15 alle 19. Nella giornata del 31 dicembre, compresa nel biglietto di ingresso, ci sarà la possibilità di partecipare a due visite guidate (alle 16 e alle 17) al percorso museale e alla nuova esposizione “Tra sacro e profano”, che vede protagoniste le tele restaurate di Giovanni Battista Carlone.

Al Marengo Museum, in via Giovanni Delavo a Spinetta Marengo, si rivive la storia della campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di Marengo. Potete godere delle sale del museo dalle 15 alle 19 nei giorni di venerdì 30, sabato 31 dicembre, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023. Per info e prenotazioni potete chiamare il numero 0131234266 oppure il 348-9899919 (solo dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19). In alternativa visitate il sito https://www.asmcostruireinsieme.it/musei/ o scrivete a serviziomusei@asmcostruireinsieme.it.

Anche a Palazzo del Monferrato, in via San Lorenzo 21, avrete diverse opzioni per godere di un pomeriggio culturale durante le feste. Si potranno visitare il Museo “ACDB Alessandria Città delle Biciclette” e la Mostra ‘1853-2023 Torino-Genova. Una rotaia lunga 170 anni’ (di cui vi abbiamo parlato qui) sabato 31 dicembre dalle 10 alle 13 e venerdì 6 gennaio dalle 16 alle 19. Le esposizioni saranno aperte anche sabato 7 e domenica 8 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info potete visitare https://www.palazzomonferrato.it/.

In piazza Libertà, Palatium Vetus resterà a disposizione dei visitatori sabato 7 e domenica 8 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (per ulteriori info https://www.fondazionecralessandria.it/).

Anche a Bosco Marengo si potrà visitare il complesso monumentale di Santa Croce durante le feste: potete programmare la vostra visita venerdì 6, 7 e 8 gennaio 2023 dalle 15 alle 18 (http://www.museosantacroce.it/web/museo/),