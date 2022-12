Solidal per la Ricerca: grazie ai donatori attivate 8 borse di studio

ALESSANDRIA – Anche nel 2022 Solidal per la Ricerca ha raggiunto importanti obiettivi che permettono sempre di più di trasferire nella pratica clinica le conoscenze e i risultati scientifici ottenuti dai ricercatori, prestando quindi fede alla nostra convinzione che “chi ricerca, cura”.

Un traguardo raggiunto grazie alla generosità dei moltissimi donatori che durante gli ultimi dodici mesi hanno partecipato alle iniziative e attività organizzate direttamente da Solidal o alle tante persone che hanno scelto di destinare il proprio 5 per mille dell’Irpef oppure le associazioni che hanno deciso di devolvere l’incasso, o parte di esso, di eventi solidali che si sono susseguiti nel 2022. Senza dimenticare i bonifici ricevuti all’Iban IT52 S 05034 10408 000000005537.

Da sottolineare, per esempio, la straordinaria partecipazione di persone alle iniziative della seconda edizione della Settimana della Ricerca che ha permesso di raccogliere oltre 40mila euro a sostegno della ricerca sanitaria.

Fondi che Solidal per la Ricerca ha utilizzato, ancora una volta, per valorizzare e incrementare il capitale umano indispensabile per una ricerca di qualità, con l’attivazione di borse di studio per diverse professionalità inserite nel Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) interaziendale tra Azienda Ospedaliera di Alessandria e ASL AL.

In particolare si sono attivate ben 8 borse di studio per sostenere giovani ricercatori:

3 borse di studio per data manager

Si occupano all’interno del DAIRI della raccolta, del controllo e dell’analisi dei dati utili a inserire nuovi pazienti in studi clinici e monitorarne i risultati.

2 borse di studio per psicologo

Una legata al “Progetto Solaria” che ha l’obiettivo valutare dal punto di vista psicologico, attraverso test e colloqui, la percezione del rischio sanitario dovuto all’utilizzo negli anni Ottanta di materiali di scarto della lavorazione del cemento – amianto per pavimentazioni di strade private, sentieri e cortili a partire dal Comune di Cella Monte.

L’altra si occupa della ricerca in materia di Medical Humanities che tendono allo studio di tutte le forme che definiscono il rapporto fiduciario tra medico e paziente

1 borsa di studio per statistico clinico

Si occupa della gestione e interpretazione dei dati per il disegno e l’esecuzione degli studi, nonché di redigere report e pubblicazioni scientifiche finalizzate a comunicare i risultati ottenuti dalla sperimentazione clinica.

1 borsa di studio per bibliotecario biomedico

All’interno della Biblioteca Biomedica – Centro Documentazione supporta i ricercatori ad esempio attraverso ricerche bibliografiche, monitoraggio degli indicatori bibliometrici e servizio di document delivery.

1 borsa di studio per ricercatore

Opera all’interno della Banca Biologica “Alessandria Biobank” per l’analisi dei campioni di pazienti con tumore al seno, anche grazie al supporto dell’intera comunità che ha votato il progetto “Alleati contro il tumore al seno” candidato al concorso Essedona promosso da Esselunga.

Progetti molto importanti per l’intero territorio e che potranno essere anche implementati, con l’aiuto di tutti, nel 2023, perché continuando ad aiutare Solidal per la Ricerca si potrà proseguire a rendere la ricerca il farmaco più potente.

Nei prossimi dodici mesi, infatti, l’obiettivo sarà ancora quello di sostenere le attività di ricerca investendo nei giovani con progetti dedicati ad approfondire ulteriormente lo studio delle patologie ambientali e il loro impatto sul territorio, a sviluppare la rete dei Laboratori di ricerca, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e ad accrescere le attività della Biobanca, la cassaforte che custodisce i campioni biologici dei pazienti che hanno espresso il loro consenso per la ricerca sanitaria.

In particolare si punterà ad attivare 3 assegni di ricerca della durata di 3 anni ciascuno dedicati allo studio di questi 3 ambiti.