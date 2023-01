63 anni fa l’addio a Coppi: le celebrazioni a Castellania e la tappa del Tour 2024 come “occasione da cogliere”

CASTELLANIA COPPI – A Castellania, il piccolo paese del Tortonese, il 2 gennaio non è mai un giorno come gli altri. Anche oggi, infatti, sarà ricordato il grande Fausto Coppi, l’Airone, il mito del pedale nel 63^ anniversario della sua precoce scomparsa, avvenuta a soli 40 anni. Questo lunedì, alle 10.30, si terrà la Santa Messa nella chiesa del paese. A seguire saranno consegnati i premi “Welcome Castellania” a Elvio Chiatellino, imprenditore appassionato del Campionissimo e ai giornalisti Floriana Rullo e Paolo Brusorio.

Un anniversario che arriva poche settimane dopo l’importante annuncio del Tour de France, il passaggio in provincia di Alessandria nella Grand Boucle 2024 proprio per omaggiare Coppi. “Occorre approfittare di questa importante vetrina, è una occasione da cogliere” ha sottolineato il sindaco di Castellania Coppi Sergio Vallenzona “la tappa del prossimo Giro d’Italia 2023 a Tortona rappresenterà già un importante banco di prova. Occorrerà fare squadra tra i sindaci del territorio e il tessuto imprenditoriale per promuovere le nostre zone. Dovremo fare squadra. Noi stiamo lavorando da anni al progetto della cosiddetta ‘Collina dei Campioni’, un nuovo mausoleo dedicato a Fausto Coppi. La tappa del Tour dovrà, a mio avviso, essere considerata una sorta di deadline. Al massimo entro luglio 2024 occorrerà definire nel dettaglio questo progetto, ne abbiamo parlato anche con Marina e Faustino, i figli di Coppi. Ci crediamo molto“.

Di seguito il reportage realizzato da Radio Gold Tv nel 2019 a Castellania Coppi, in occasione del Centenario della nascita. All’interno si parla anche del progetto della Collina dei Campioni

Oggi l’Airone sarà anche celebrato a Novi Ligure, al Museo dei Campionissimi, in viale dei Campionissimi 2. Alle 16, infatti, si terrà l’omaggio al Campionissimo dal titolo “In punta di pedali”, un evento organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il team ciclistico Overall Tre Colli e il centro danza di Roberta Borello: giovani ciclisti e giovani ballerine ricorderanno Coppi in una modalità attiva, dinamica e adatta ai nostri tempi e alle giovani generazioni di sportivi.

Tra gli ospiti della giornata, condotta dalla giornalista Mimma Caligaris, spicca la presenza di Ivan Quaranta, ex pistard e velocista, già medaglia d’oro nel campionato del mondo su pista di Atene 1992, specialità velocità juniores. Professionista dal 1996 al 2008, Quaranta vanta ben 39 vittorie su strada (6 al Giro d’Italia) e oggi ricopre l’importante ruolo di Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo su pista.