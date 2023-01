NOVI LIGURE – Il 2023 a Novi Ligure comincia con la grande musica. Domenica 1° gennaio, al Teatro Romualdo Marenco, l’appuntamento è alle 21 con il “Concerto di Capodanno – Due secoli a Vienna”.

A calcare il palco di questa seconda edizione saranno il pianista Andrea Bacchetti e l‘Orchestra Classica di Alessandria sotto la direzione di Andrea Oddone.

Andrea Bacchetti, enfant prodige, debutta a soli 11 anni con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Da allora si esibisce in tutto il mondo con le più importanti orchestre e direttori. Tra le numerose incisioni per Sony Classical, nel 2016 registra “Keyboard concertos BWV 1052- 1058” con l’Orchestra Nazionale della Rai. Si dedica inoltre alla musica da camera suonando con gli Strumentisti della Scala, Maxence Larrieu, Uto Ughi, ecc. L’Orchestra Classica di Alessandria ha al suo attivo registrazioni discografiche, collaborazioni con direttori e solisti di chiara fama e concerti in tutta Italia e all’estero: da ricordare il concerto in mondovisione nell’aula Paolo VI (Città del Vaticano) davanti a Giovanni Paolo II.

Durante il concerto verranno eseguiti brani di W.A. Mozart, J.Strauss II e F. Lehar. I biglietti singoli costano 40 euro (ridotto 30 euro per over 65, under 18 e abbonati al Teatro Stabile di Torino).

Oggi la biglietteria è aperta a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Per maggiori info scrivete a segreteria.teatromarenco@gmail.com o chiamate il 347 7360627.