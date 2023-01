La mente dell’ingegnere alessandrino Claudio Lombardi dietro alla tecnologia motoristica più innovativa 2022

ALESSANDRIA – Già direttore del settore motori F1 e Gran Turismo della Scuderia Ferrari dal 1990 al 2000, oggi l’ingegnere alessandrino Claudio Lombardi può fregiarsi di un prestigioso riconoscimento. C’è anche lui, infatti, nella creazione della più innovativa tecnologia motoristica del 2022 secondo Formula Passion, la più importante e seguita rivista automobilistica.

Oggi l’ingegner Lombardi collabora con Italtecnica, una piccola azienda torinese specializzata nell’automotive. Insieme hanno ideato il motore a precamera, in collaborazione col Politecnico di Milano.

“Un lavoro lungo due anni” ha raccontato soddisfatto l’ingegner Lombardi a Radio Gold “a caratterizzarlo, in particolare, il fatto che sia stato brevettato, un elemento di assoluta originalità”. Per motore a precamera si intende la possibilità di migliorare un motore termico, anche nelle prestazioni a basso carico, attraverso un cambio di posizione della candela, non nella parte superiore della precamera ma in basso, dove è meno forte la presenza di gas residui.

“Si tratta di una modifica a basso costo ma che, oltre a migliorare l’efficienza del motore, comporta una riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, oltre all’aumento della velocità di combustione” ha aggiunto il professionista alessandrino “al momento questo motore a precamere è monocilindrico ma, in prospettiva, si può arrivare a un motore a quattro cilindri su veicoli ibridi”.

Foto principale tratta dal portale FormulaPassion.it