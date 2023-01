Si sentono male durante una festa privata di Capodanno. Due giovani portati al Pronto Soccorso

ALESSANDRIA – Per fortuna stanno bene due giovani che si sono sentiti male durante una festa privata organizzata in un locale di Alessandria per festeggiare Capodanno.

Intorno all’1.30 è stato allertato il 118 e sul posto sono intervenute anche le Volanti della Polizia. I due ragazzi, di circa 16 anni, sono stati portati al Pronto Soccorso, in codice verde, e sono subito stati avvisati i genitori. Entrambi i ragazzi sono stati poi dimessi nelle prime ore del mattino. Il malore potrebbe essere legato al consumo di alcol e la Polizia farà ora accertamenti per verificare se siano stati dati alcolici ai due minorenni.

(in copertina immagine di repertorio)