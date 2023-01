PIEMONTE – “Nonostante i timori che arrivano dalla Cina, in Piemonte la situazione è sotto controllo, sia per quanto riguarda i contagi, sia per i ricoveri“. Lo ha detto nella conferenza stampa di inizio anno il presidente della Regione, Alberto Cirio, ricordando che la regione “è al vertice della classifica delle regioni italiane per quanto riguarda il numero di dosi di vaccino somministrati“.