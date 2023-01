Peste suina: due nuovi casi a Morbello. In Piemonte le positività salgono a 145

PIEMONTE – Salgono a 223 i casi di peste suina africana nella zona di protezione II tra Piemonte e Liguria. I due nuovi casi sono stati accertati a Morbello, in provincia di Alessandria, dove le positività sono così salite a 9 dall’inizio dell’emergenza.

Con l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta sono complessivamente 145 le positività in Piemonte mentre restano 78 quelle in Liguria.

Le positività per comune al 2 gennaio 2023