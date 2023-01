Conzano e il sindaco Demaria premiati a Napoli per i presepi a Villa Vidua

CONZANO – Anche un Comune della provincia di Alessandria, Conzano, parteciperà al Concerto dell’Epifania di Napoli del 6 gennaio 2023 e riceverà il premio “Nativity in the World 2023“, riconoscimento ideato in collaborazione con il centro permanente di ricerche e studi sul Presepe Napoletano, presieduto dal professor Umberto Grillo e con il sostegno dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Sarà il sindaco Emanuele Demaria a ricevere il premio “per aver intuito per primo il valore di Villa Vidua, residenza del famoso viaggiatore Carlo Fabrizio Vidua e del padre Pio Gerolamo, conte di Conzano e ministro di Re Vittorio Emanuele I. Villa Vidua è diventato uno dei luoghi più celebri del Monferrato per le mostre d’arte contemporanea che ogni mese si susseguono e per gli importanti eventi di approfondimento culturale“. A Conznao, proprio in questo complesso, dal 2022, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, sono iniziate le mostre “Natività d’autore, Il Presepe Napoletano“, “che ha avvicinato tantissimi giovani al presepe e ha dato impulso ad azioni di volontariato e solidarietà con lo scopo di raggiungere quei ragazzi che vivono la strada e offrendo loro opportunità adeguate alle loro esigenze“.

Il primo cittadino di Conzano sarà premiato insieme ad altri due ‘artigiani della pace’: l’Associazione Romeni in Italia ed Eugen Terteleac che, in collaborazione con Salvamamme, ha portato a termine la dodicesima azione umanitaria “SOS Ucraina”, che consiste nell’aiutare la popolazione duramente colpita dagli orrori della guerra. Vestiti per adulti e bambini, coperte e giocattoli sono arrivati in Ucraina presso il Bucovina Art Center for the Conservation and Promotion of Traditional Romanian Culture di Chernivtsi, per essere distribuiti dal presidente Iurie Levscic.

Il concerto si terrà oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, al teatro Mediterraneo di Napoli, e proposto poi su Rai Uno il 6 gennaio alle 23.30, subito dopo la Lotteria Italia.

Nella foto un momento della conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento con il sindaco Emanuele Demaria al microfono.