ALESSANDRIA – Anche quest’anno non ci sarà l’amata giornata di festa del 6 gennaio con “La Befana dei Vigili del Fuoco”. All’Epifania, però, la Befana dei pompieri alessandrini tornerà a volteggiare davanti alle finestre dell’Ospedale Infantile per regalare un sorriso, e dolci doni, a tutti i bimbi ricoverati.

Per la speciale occasione, alle 14.30 del 6 gennaio, ritornerà dal Polo Nord anche Babbo Natale che insieme alla Befana salirà sull’autoscala dei Vigili del Fuoco per raggiungere anche il più piccolo paziente affacciato all’ultimo piano del presidio infantile, dove in questi giorni di festa sono ricoverati una quarantina di bambini, ha spiegato il presidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Roberto Valorio.

Sarà Nicolò Calcara a vestire i panni della Befana mentre Marco Antonio Caramazza indosserà la divisa ufficiale di Babbo Natale. Dopo il saluto dalle finestre, Babbo Natale e Befana dei Vigili del Fuoco, ovviamente con mascherina e nel rispetto di tutte le misure anti-covid, entreranno in ospedale per consegnare ai bambini una calza piena di dolci e caramelle.