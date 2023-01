Dalla Regione 224mila euro a 25 realtà di volontariato dell’Alessandrino

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Venticinque realtà della protezione civile dell’Alessandrino beneficeranno di circa 224 mila euro. I soldi sono stati stanziati dall’assessorato alla Protezione civile della Regione Piemonte, all’interno di una programmazione pluriennale.

Il denaro, destinato in modo preferenziale all’acquisto di vestiario, dispositivi di protezione, mezzi e attrezzature, consentirà a migliaia di uomini e donne del sistema regionale di operare più efficacemente sul territorio piemontese, spiega la Regione.

“In questi anni l’attività della Protezione civile è stata a pieno ritmo – affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi. Sappiamo quanto sia necessario che gli operatori abbiano divise e strumentazioni sempre più performanti per rispondere con tempismo alle richieste, garantendo l’incolumità dei volontari“.

“Non esiste giorno, festivo o feriale che sia, in cui i gruppi di Protezione civile non siano presenti, insieme alle Forze dell’ordine, a prendersi cura di tutti noi – concludono Cirio e Gabusi. Sono persone che senza sosta mettono la collettività davanti a tutto. I contributi economici che possiamo dare come Regione sono il nostro “grazie” tangibile per questo loro lavoro silenzioso, ma incessante”.